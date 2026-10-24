Pronostico Lecce-Juventus, ostacolo Di Francesco sulla strada di Spalletti

Lecce-Juventus è anche Di Francesco contro Spalletti . L’attuale tecnico salentino non ha mai battuto il “collega” toscano in otto precedenti ; un tabù che si estende anche alle sfide con la Juventus , visto che Di Francesco ne ha vinta solo una su 19! Ecco quote e pronostico di Lecce-Juventus , la sfida del Via del Mare è in programma domenica 25 ottobre alle ore 18.00.

Comparazione quote: Lecce-Juventus segno 2

Eppure, nel campionato in corso, la distanza che separa Lecce dalla Torino bianconera è minima: la Juve è 2 punti più su rispetto ai salentini, che hanno passeggiato a Udine imponendosi per 3-0. Con lo stesso risultato la Vecchia Signora è crollata allo Stadium per mano della Lazio. Per la seconda volta in campionato la squadra di Spalletti ha incassato tre gol, era accaduto anche contro il Sassuolo di Aquilani. Nel complesso il giudizio sui salentini non può che essere positivo, anche se in sfide contro due big come Roma e Milan il bilancio parla chiaro: zero punti, zero gol fatti e sette al passivo. Per la Juve è un match da vincere e i bookie le danno fiducia: segno 2 a 1.45 su Eplay24, a 1.44 su William Hill, a 1.42 su Snai. L’1 del Lecce vale paga tra 6.50 e 8 volte la posta. Per variare la giocata, occhio ad una “combo Multigol squadre”: Multigol Casa 0-1+Multigol Ospite 1-3, in lavagna a 1.51 su Eplay24 e Netwin, a 1.52 su Snai.