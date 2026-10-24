Verona-Pisa, il pronostico: al Bentegodi c'è profumo di Serie A

Comparazione quote: Verona-Pisa Goal

Sono cinque i punti in classifica che separano l'Hellas dai toscani, che hanno iniziato questo turno di campionato da terzi in classifica insieme al Modena. Il Pisa in trasferta ha raccolto sette dei nove punti totali in palio e la scorsa settimana ha battuto (in casa) per 3-1 la Cremonese, ovvero la terza delle squadre retrocesse dalla A la passata stagione. I numeri parlano chiaro, il Verona ha all'attivo 6 esiti Goal e altrettanti Over 2,5 in 7 turni. Il Pisa in trasferta ha segnato ben 8 reti. Dare fiducia agli attacchi sembra doveroso, le quote assegnate all'esito Goal sono anche interessanti: 1.65 l’offerta di Eplay24, BetFlag e Planetwin si fermano a 1.62.