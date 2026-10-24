Chelsea-Tottenham, il derby chiude la terzina tra Bundesliga e Liga  

Il Mainz ha raccolto dieci punti nelle prime sei giornate, segnando 14 reti e subendone dieci . Il Werder risponde con dodici gol realizzati e altrettanti incassati. Sono numeri che descrivono due squadre capaci di produrre occasioni, ma ancora discontinue nella protezione della propria porta.

Il fattore campo non offre indicazioni altrettanto nette: il Magonza deve ancora vincere davanti al proprio pubblico, mentre il Werder cerca il primo successo esterno. Sul fronte delle reti, invece, cinque delle ultime sei partite dei padroni di casa hanno superato quota due gol complessivi. Il Werder arriva inoltre da due pareggi per 2-2. La lettura favorisce una partita nella quale entrambe possono contribuire al punteggio, rendendo interessante la soglia delle tre marcature.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,52.

Racing Santander-Espanyol, il Sardinero cambia il volto dei padroni di casa

Racing ed Espanyol si presentano con otto punti ciascuno, ma il rendimento interno dei cantabrici merita attenzione. Il Racing ha conquistato tutti i suoi punti al Sardinero, dove resta imbattuto, e ha segnato almeno due reti nelle ultime nove gare casalinghe di campionato, considerando anche la stagione precedente.

Il problema è la difesa: 25 gol subiti nelle prime nove giornate, sedici soltanto nelle ultime quattro. L’Espanyol dispone quindi di un’occasione per ritrovare incisività, soprattutto attraverso Roberto Fernández, già autore di sei reti. Le assenze di Kike García e Jofre Carreras riducono le alternative offensive degli ospiti, senza privarli del principale riferimento realizzativo. Il Gol interpreta questo incrocio tra forza casalinga del Racing e fragilità della sua retroguardia.

Pronostico: Gol, quota 1,53.

Chelsea-Tottenham, i Blues cercano il terzo successo consecutivo

Il Chelsea arriva dal 5-1 contro il Bournemouth e dal 2-0 sul campo dell’Everton. Il rientro di Caicedo ha restituito equilibrio al centrocampo, accompagnando una crescita che rende i Blues favoriti nel derby. Resta però l’assenza del portiere Emiliano Martínez, sostituito da Penders.

Il Tottenham ha appena conquistato la prima vittoria stagionale in campionato, battendo il Coventry, ma in trasferta ha raccolto due pareggi e una sconfitta. Il successo può restituire fiducia agli Spurs; per considerarli pienamente rilanciati serviranno altre conferme. Il Chelsea presenta una produzione offensiva superiore, con diciassette gol nelle prime sette giornate, e può sfruttare Stamford Bridge per dare continuità ai progressi delle ultime settimane.

Pronostico: Chelsea vincente, segno 1, quota 1,90.

Il riepilogo della terzina

Mainz-Werder Brema: Over 2,5 a 1,52

Racing Santander-Espanyol: Gol a 1,53

Chelsea-Tottenham: 1 a 1,90

Quota complessiva indicativa: 4,42.