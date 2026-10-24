Liverpool e United cercano risposte, la Real Sociedad completa la terzina

Il Liverpool ha segnato 12 gol nelle ultime tre partite ufficiali , ma il 4-3 contro il Villarreal evidenzia anche le difficoltà nel proteggere la propria porta. La produzione offensiva resta il principale argomento a favore dei Reds, mentre il rendimento interno in campionato richiede una risposta dopo cinque gare senza vittorie.

Il Brighton presenta credenziali solide: quattro successi consecutivi in Premier League senza subire reti e un attacco capace di segnare cinque volte nell’ultima giornata contro il Crystal Palace. La sua tenuta difensiva rappresenta il principale ostacolo alla scelta di una partita ricca di gol.

Sul recupero pesa il calendario: Liverpool in campo martedì, Brighton impegnato giovedì in Repubblica Ceca. Il maggiore riposo dei padroni di casa può incidere soprattutto nella ripresa. L’Over permette di valorizzare la qualità offensiva complessiva senza dipendere dal risultato finale.

Pronostico: Over 2,5 - Quota 1,56

Manchester United - Bournemouth: entrambe possono trovare la porta

Lo United arriva dal pesante 4-1 subito a Como e attraversa una serie di sette partite ufficiali senza vittorie. In campionato, gli ultimi tre incontri si sono chiusi sull’1-1: una continuità nel segnare accompagnata dall’incapacità di mantenere la porta inviolata.

Il Bournemouth si presenta dopo tre vittorie consecutive senza gol al passivo, tutte ottenute in casa. Il rendimento esterno racconta però una storia diversa: nelle prime tre trasferte di Premier League ha sempre segnato, incassando complessivamente nove reti.

Questo divario tra casa e trasferta rende il Gol più interessante di una scelta sul vincitore. Lo United dispone delle soluzioni per colpire a Old Trafford, ma la sua fragilità difensiva concede spazio anche agli ospiti. Entrambe hanno giocato in Europa durante la settimana: la gestione delle energie può rendere meno continua la pressione e allungare le distanze tra i reparti.

Pronostico: Gol - Quota 1,52

Real Sociedad - Levante: il momento favorisce i baschi

Tre vittorie consecutive in campionato, con undici reti segnate, descrivono una Real Sociedad in crescita. Il successivo 6-0 europeo contro il Lillestrøm conferma la fiducia offensiva, pur considerando il diverso livello dell’avversario.

Il Levante arriva dal successo sull’Athletic, ma fuori casa ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate esterne, segnando soltanto due gol. È soprattutto questo rendimento a sostenere la preferenza per i padroni di casa.

La Real Sociedad deve assorbire la trasferta europea del giovedì e non offre una difesa impermeabile. Il segno 1 rimane quindi legato alla maggiore capacità di costruire occasioni e imporre il proprio ritmo.

Pronostico: 1 - Quota 1,60

Riepilogo della terzina

Liverpool - Brighton: Over 2,5 a 1,56

Manchester United - Bournemouth: Gol a 1,52

Real Sociedad - Levante: 1 a 1,60

Quota totale indicativa: 3,79