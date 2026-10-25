Inter-Fiorentina, quote e pronostico: Chivu vuole mettere la quinta
In Champions Chivu ha avuto la risposta che voleva dai suoi: vittoria di carattere (1-0) contro lo Shakhtar, ottenuta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bastoni al 68’. I nerazzurri tornano in campo oggi (ore 12.30) per sfidare la Fiorentina nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. Ecco il pronostico di Inter-Fiorentina.
Comparazione quote: Inter-Fiorentina 1+Over 2,5
Sulla carta l’esito del match sembra segnato. La squadra di Chivu a San Siro è imbattuta, in Serie A, da novembre 2025 quando perse il derby con il Milan. In questo campionato al Meazza l’Inter ha battuto in successione Monza, Napoli, Udinese e Parma, segnando 15 reti e incassandone 6. La Fiorentina eccezion fatta per l’acuto di Venezia ha perso 5 volte e pareggiato in casa con il Napoli. Ben 17 i gol subìti dai viola, che ne fanno la difesa più battuta della Serie A. Dati che spingono il pronostico dalla parte del segno 1, con l’Over 2,5 altrettanto probabile. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.66 da Eplay24 e Netwin, a 1.69 da Vincitu.
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