Da Anfield a Udine, tre sfide nel segno del Gol

Liverpool - Brighton: qualità offensiva su entrambi i fronti

Il Brighton ha segnato 23 reti nelle prime sette giornate e affronta la trasferta con un rendimento offensivo che merita attenzione anche lontano da casa. Il Liverpool, dall’altra parte, ha realizzato dodici gol nelle ultime tre uscite ufficiali, mostrando diverse soluzioni per arrivare alla conclusione.