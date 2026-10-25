Da Anfield a Udine, tre sfide nel segno del Gol
Liverpool - Brighton, Celta Vigo - Betis e Udinese - Milan compongono una terzina interamente dedicata alle reti di entrambe le squadre
Liverpool - Brighton: qualità offensiva su entrambi i fronti
Il Brighton ha segnato 23 reti nelle prime sette giornate e affronta la trasferta con un rendimento offensivo che merita attenzione anche lontano da casa. Il Liverpool, dall’altra parte, ha realizzato dodici gol nelle ultime tre uscite ufficiali, mostrando diverse soluzioni per arrivare alla conclusione.
La scelta del Gol deve però confrontarsi con le quattro gare consecutive di Premier League senza reti subite dal Brighton. La capacità degli ospiti di difendere con ordine è un elemento concreto, che rende decisiva la qualità delle occasioni costruite dai Reds.
Il Liverpool dispone di due giorni aggiuntivi di recupero rispetto all’avversario, impegnato giovedì in Europa. Questo vantaggio può aiutarlo a mantenere intensità, mentre gli spazi lasciati dalla sua difesa rappresentano un’opportunità per un Brighton capace di attaccare con efficacia.
Pronostico: Gol - Quota 1,46
Celta Vigo - Betis: il fattore campo incontra un attacco continuo
Il Celta ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato, segnando complessivamente sette reti contro Racing e Alavés. Un segnale positivo, pur senza trasformare due risultati in una garanzia di continuità.
Il Betis ha trovato la porta in tutte le prime quattro trasferte di Liga, subendo gol in tre occasioni. È un dato coerente con una squadra capace di creare pericoli anche fuori casa, ma meno affidabile quando deve contenere gli avversari. Il recente 2-5 contro il Barcellona ha accentuato questa vulnerabilità.
La combinazione tra crescita interna del Celta e continuità esterna del Betis sostiene il Gol. Sul piano fisico, i padroni di casa rientrano dall’impegno del giovedì a Glasgow, mentre gli ospiti hanno giocato mercoledì in casa. Il diverso recupero potrebbe pesare sulla lucidità difensiva nella seconda parte della gara.
Pronostico: Gol - Quota 1,63
Udinese - Milan: difese sotto esame
L’Udinese attraversa cinque sconfitte consecutive in campionato e arriva dallo 0-3 interno contro il Lecce. Le sedici reti subite nelle prime sette giornate spiegano la difficoltà nel contenere gli attacchi avversari. Nella stessa serie negativa, però, i friulani hanno comunque segnato cinque volte.
Il Milan presenta numeri migliori, con quattordici gol realizzati e sette incassati in campionato. La trasferta segue tuttavia lo 0-3 europeo contro il Bournemouth, affrontato per oltre un’ora in inferiorità numerica: un carico da considerare nel recupero.
Il Gol si basa sulla qualità offensiva rossonera e sulla possibilità che l’Udinese approfitti delle concessioni avversarie. La produzione dei padroni di casa resta il passaggio più delicato della scelta, soprattutto dopo l’ultima prestazione senza reti.
Pronostico: Gol - Quota 1,77
Riepilogo della terzina
-
Liverpool - Brighton: Gol a 1,46
-
Celta Vigo - Betis: Gol a 1,63
-
Udinese - Milan: Gol a 1,77
Quota totale indicativa: 4,21
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS