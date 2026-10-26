PSG-Lione e Siviglia-Osasuna, una doppia tra vittoria e Gol

Il PSG arriva al confronto delle 20:30 dopo cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Ai successi contro Marsiglia, Le Mans e Strasburgo si sono aggiunti i due 4-2 ottenuti contro Manchester City e Barcellona, risultati che confermano una produzione offensiva distribuita anche contro avversari di alto livello.

Luis Enrique deve però rinunciare a Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos e Nuno Mendes. Assenze pesanti, che rendono centrale il contributo di Doué e Ferran Torres e impongono attenzione alla nuova organizzazione difensiva.

Anche il Lione presenta problemi davanti: senza Openda e Šulc, con Tolisso da valutare, le alternative offensive si riducono. La squadra di Fonseca ha inoltre giocato giovedì in Germania, perdendo 3-0 contro l’Hoffenheim, mentre il PSG ha disputato l’ultimo incontro martedì.

La maggiore continuità recente e i due giorni aggiuntivi di recupero orientano verso i padroni di casa. Resta da rispettare un Lione che nelle prime tre trasferte di campionato ha concesso soltanto due reti.

Pronostico: 1 PSG, quota indicativa 1,46

Siviglia-Osasuna: entrambe possono trovare la rete

Alle 21:00 il Siviglia ospita un Osasuna che lontano da casa ha mostrato soprattutto difficoltà difensive. Nelle prime quattro trasferte sono arrivati sei gol segnati e quindici subiti, con entrambe le squadre a segno in tre occasioni.

Anche il rendimento interno degli andalusi sostiene il Gol: cinque reti realizzate e sette concesse in quattro partite, con tre incontri nei quali hanno segnato entrambe. Il Siviglia ha inoltre trovato la porta in tutte le prime nove giornate.

Il ritorno di Arrasate sulla panchina dell’Osasuna introduce però un elemento nuovo. Il 2-0 sul Racing ha interrotto una fase negativa e potrebbe anticipare una maggiore compattezza. L’assenza di Aimar Oroz riduce inoltre la creatività degli ospiti.

La scelta resta il Gol, sostenuto dalla regolarità realizzativa del Siviglia e dalla capacità dell’Osasuna di segnare anche nelle trasferte più complicate. Il rischio è una partita più bloccata rispetto alle precedenti uscite dei rossoblù.

Pronostico: Gol, quota indicativa 1,93

Riepilogo della doppia

PSG-Lione: 1 , quota 1,46

Siviglia-Osasuna: Gol, quota 1,93

Moltiplicatore totale indicativo: 2,82