Siviglia vincente e Sassuolo 1X, la doppia passa dal fattore campo

Il Siviglia deve interrompere una sequenza di tre giornate senza vittorie. Le sconfitte contro Barcellona e Real Madrid e il pareggio con il Levante hanno frenato la classifica, pur senza spegnere un attacco andato a segno in tutte le prime nove partite.

Il dato che sostiene il segno 1 riguarda soprattutto il rendimento esterno dell’Osasuna: tre sconfitte in quattro trasferte e quindici gol subiti. Una vulnerabilità che può offrire occasioni ai padroni di casa, chiamati però a migliorare anche nella protezione della propria area.

Il recupero di Guridi, Kochorashvili e Stassin amplia le alternative di García Plaza, anche se alcuni rientranti devono ancora ritrovare piena autonomia. Nell’Osasuna pesa invece l’assenza di Aimar Oroz, importante per la costruzione offensiva.

Il successo del Siviglia è una scelta legata alla possibilità di sfruttare le difficoltà esterne dell’avversario. Il rischio arriva dal ritorno di Arrasate: il 2-0 sul Racing ha dato una risposta positiva e gli ospiti potrebbero presentarsi più organizzati rispetto alle precedenti trasferte.

Pronostico: 1 Siviglia, quota di riferimento 1,94

Sassuolo-Lazio: l’1X si appoggia al rendimento interno

La classifica e il momento recente indicano nella Lazio l’avversario più difficile della doppia. I biancocelesti hanno raccolto 22 punti nelle prime otto giornate, vincendo sette incontri e pareggiandone uno. Il 2-1 sul Parma ha confermato la continuità della squadra di Gattuso.

Per il Sassuolo, invece, la base della scelta è il rendimento al Mapei Stadium. Due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare interne raccontano una squadra più competitiva davanti al proprio pubblico: il successo sulla Juventus e il punto ottenuto contro il Milan sono segnali concreti.

La doppia chance consente di includere il pareggio, senza richiedere necessariamente ai neroverdi di battere la Lazio. Sarà però indispensabile una prestazione più incisiva rispetto a quella offerta a Como, soprattutto nella capacità di dare continuità alla manovra e limitare gli errori difensivi.

Il calendario ravvicinato aggiunge incertezza sulle scelte iniziali, con Berardi possibile protagonista di una rotazione. L’1X resta la componente più esposta della proposta: il fattore campo offre un argomento a favore, ma non cancella la superiore continuità mostrata finora dalla Lazio.

Pronostico: 1X Sassuolo, quota di riferimento 1,63

Riepilogo della doppia

Siviglia-Osasuna, 26 ottobre: 1 , quota 1,94

Sassuolo-Lazio, 27 ottobre: 1X, quota 1,63

Moltiplicatore teorico: 3,16