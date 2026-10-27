Pronostici serie A e B con Sassuolo, Benevento e Torino

I neroverdi hanno segnato sette reti e ne hanno subite undici nelle cinque giornate più recenti. La fase difensiva resta il punto da correggere, soprattutto contro un avversario che nello stesso periodo ha raccolto quattro successi e un pareggio, realizzando dodici gol e concedendone quattro.

La doppia chance interna si appoggia alla capacità del Sassuolo di alzare il proprio rendimento davanti al pubblico di casa. Per fermare i biancocelesti servirà una prestazione più attenta rispetto a quelle offerte contro Frosinone e Como, ma il pareggio resta uno scenario compatibile con questa lettura.

Pronostico: 1X

Benevento-Catanzaro

Il Benevento attraversa una fase positiva, sostenuta da numeri convincenti su entrambi i fronti: tredici punti, undici gol fatti e tre subiti nelle ultime cinque giornate. Il successo per 3-0 sull’Arezzo ha dato continuità a un percorso nel quale sono arrivate anche tre partite senza reti al passivo.

Il Catanzaro presenta un quadro differente. Il 6-1 incassato contro l’Ascoli ha aggravato le difficoltà difensive, portando a tredici il totale dei gol subiti nelle ultime cinque gare. Nello stesso intervallo i calabresi hanno segnato sei volte.

L’arrivo di Michele Mignani può favorire una reazione, ma il turno infrasettimanale concede poco tempo per intervenire. Il Benevento deve gestire l’assenza di Pierozzi, all’interno di una squadra che offre comunque maggiore continuità. Il fattore campo rafforza la preferenza per i padroni di casa.

Pronostico: 1

Torino-Como

Il Torino arriva da tre vittorie consecutive contro Udinese, Parma e Monza, accompagnate da otto reti segnate. Allargando l’analisi alle ultime cinque giornate, il bilancio granata è di nove gol fatti e sei subiti.

Anche il Como ha trovato continuità offensiva: sette reti nelle cinque gare più recenti e cinque nelle ultime due, vinte contro Fiorentina e Sassuolo. Sono indicazioni favorevoli a una partita nella quale entrambe possano trovare la porta.

Il Torino ha avuto un giorno di recupero in più dall’ultimo impegno, mentre i lariani devono gestire anche il calendario europeo. Le possibili rotazioni possono modificare gli equilibri, ma la produzione offensiva recente delle due squadre sostiene la scelta di almeno una rete per parte.

Pronostico: Gol

Riepilogo della terzina

Sassuolo-Lazio: 1X , quota 1,66

Benevento-Catanzaro: 1 , quota 1,70

Torino-Como: Gol, quota 1,63

Moltiplicatore totale: x4,60