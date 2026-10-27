Roma favorita e due gol nella terzina tra serie A e B

La Roma torna all’Olimpico dopo il 3-3 di Napoli e affronta un Cagliari reduce da due sconfitte consecutive. I giallorossi sono imbattuti dopo otto giornate e davanti al proprio pubblico hanno raccolto tre vittorie e un pareggio .

Nelle ultime cinque partite di campionato la squadra di Gasperini ha realizzato nove reti, subendone cinque. Il Cagliari arriva invece dai ko con Monza e Bologna, con sei gol incassati e nessuno segnato: una flessione che rende complicata la trasferta romana.

Il calendario ravvicinato richiede una gestione attenta delle energie. Gasperini ha anticipato possibili rotazioni, mentre il recupero di Dybala resta da valutare. La preferenza per la Roma poggia sul rendimento collettivo e sulla continuità interna, elementi che sostengono il successo dei padroni di casa.

Pronostico: 1

Cesena-Empoli

Il rendimento casalingo del Cesena e quello esterno dell’Empoli offrono due indicazioni interessanti: le ultime tre gare dei romagnoli davanti al proprio pubblico sono terminate 1-1, 2-2 e 1-1, mentre i toscani hanno segnato in tutte e quattro le trasferte di questo campionato.

Le difese hanno mostrato difficoltà evidenti. Nelle cinque giornate più recenti il Cesena ha concesso nove reti e l’Empoli dieci. Entrambe hanno però realizzato soltanto quattro gol nello stesso periodo, un limite offensivo da considerare nella valutazione complessiva.

Pesano anche le assenze: il Cesena deve rinunciare allo squalificato Fiori e al portiere Klinsmann, mentre nell’Empoli manca Curto per squalifica. Il Gol trova sostegno soprattutto nei precedenti casalinghi recenti dei romagnoli e nella continuità realizzativa esterna degli ospiti.

Pronostico: Gol

Vicenza-Modena

Il Vicenza ha segnato quattro reti nelle ultime due giornate, pareggiando 2-2 con il Benevento e superando 2-0 l’Empoli. Una ripresa offensiva che offre indicazioni favorevoli in vista del confronto con il Modena.

Gli ospiti arrivano dal 3-0 al Cesena e nelle ultime cinque partite di campionato hanno realizzato dieci reti, concedendone sei. Il Gol si è verificato in quattro delle cinque gare più recenti del Modena e in tre delle ultime cinque del Vicenza.

I biancorossi hanno avuto un giorno in più per recuperare. Il successo del Modena va inoltre interpretato considerando l’espulsione precoce di Fiori, che ha modificato la partita contro il Cesena. Resta comunque una buona regolarità offensiva degli ospiti, da affiancare ai progressi realizzativi del Vicenza. Anche un pareggio per 1-1 sarebbe coerente con la selezione.

Pronostico: Gol

Riepilogo della terzina

Roma-Cagliari: 1 , quota 1,33

Cesena-Empoli: Gol , quota 1,68

Vicenza-Modena: Gol, quota 1,57

Moltiplicatore totale: x3,51