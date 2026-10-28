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Serie B e Efl Cup, i pronostici di due super sfide di stasera

Il Palermo di Inzaghi difende la sua imbattibilità a Pisa mentre in Inghilterra promette spettacolo Liverpool-Chelsea
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

3 min

Pubblicato il 28.10.2026, 08:29

Pisa-PalermoLiverpool-Chelseapronostici

Comparazione quote: Pisa-Palermo Goal

Il Palermo, attuale capolista della serie B, in questo turno infrasettimanale è chiamato a un altro test abbastanza impegnativo sul campo del Pisa che pure frequenta i quartieri alti della classifica (ma è 8 punti più dietro rispetto ai siciliani). I rosanero sono gli unici imbattuti del campionato con 7 vittorie e un pareggio (1-1 ad Avellino) all’attivo mentre il Pisa ha già perso due volte, entrambe in casa, contro Padova e Entella. Il 2 sembra più probabile dell’1 ma il Goal è l’esito che potrebbe mettere tutti d’accordo: quota 1.55 su Eplay24,, 1.53 su Bwin, 1.50 su BetFlag.

Comparazione quote: Liverpool-Chelsea Goal

Stasera, in Inghilterra, è anche tempo di ottavi di finale per l’Efl Cup e tra le sfide in programma spicca Liverpool-Chelsea. I Reds, tra Premier League e Champions League, vengono da 4 vittorie di fila mentre i Blues sono andati ko all’ultima uscita, in casa, contro il redivivo Tottenham. Il match si presenta assai incerto con il Goal che non dovrebbe tradire le attese. Almeno una rete per parte tra Reds e Blus vale 1.42 per Eplay24,, 1.40 per Bet365, 1.38 per Planetwin.

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