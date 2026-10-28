Serie B e Efl Cup, i pronostici di due super sfide di stasera
Comparazione quote: Pisa-Palermo Goal
Il Palermo, attuale capolista della serie B, in questo turno infrasettimanale è chiamato a un altro test abbastanza impegnativo sul campo del Pisa che pure frequenta i quartieri alti della classifica (ma è 8 punti più dietro rispetto ai siciliani). I rosanero sono gli unici imbattuti del campionato con 7 vittorie e un pareggio (1-1 ad Avellino) all’attivo mentre il Pisa ha già perso due volte, entrambe in casa, contro Padova e Entella. Il 2 sembra più probabile dell’1 ma il Goal è l’esito che potrebbe mettere tutti d’accordo: quota 1.55 su Eplay24,, 1.53 su Bwin, 1.50 su BetFlag.
Comparazione quote: Liverpool-Chelsea Goal
Stasera, in Inghilterra, è anche tempo di ottavi di finale per l’Efl Cup e tra le sfide in programma spicca Liverpool-Chelsea. I Reds, tra Premier League e Champions League, vengono da 4 vittorie di fila mentre i Blues sono andati ko all’ultima uscita, in casa, contro il redivivo Tottenham. Il match si presenta assai incerto con il Goal che non dovrebbe tradire le attese. Almeno una rete per parte tra Reds e Blus vale 1.42 per Eplay24,, 1.40 per Bet365, 1.38 per Planetwin.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS