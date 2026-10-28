Milan, Pisa e Monza una terzina per cercare un x4!
Il successo dei rossoneri contro il Bologna, una rete per parte nella sfida tra Pisa e Palermo e almeno tre gol in Monza-Napoli compongono la proposta del mercoledì
Il midweek di campionato è iniziato alla grande. A segno una delle proposte pubblicate ieri con serie A e serie B protagoniste. Ecco la terzina vincente.
Oggi altre gare e altri spunti interessanti che forniscono l'assist per alcune proposte da considerare.
Milan-Bologna
Il Milan torna a San Siro dopo il 2-0 sull’Udinese e cerca continuità in un campionato iniziato con cinque vittorie e tre pareggi. Il rendimento interno sostiene il segno 1: i rossoneri hanno vinto tutte le partite casalinghe disputate finora, mostrando la capacità di indirizzare anche incontri complicati come il recente 3-2 sull’Atalanta. Il Bologna, però, arriva dai successi esterni contro Lecce e Cagliari e ha ritrovato efficacia con Palladino. Le assenze e il derby all’orizzonte possono condizionare le scelte del Milan, che conserva comunque i mezzi per imporsi davanti al proprio pubblico.
Pronostico: 1 a quota 1,60
Pisa-Palermo
Il confronto tra Pisa e Palermo mette di fronte due attacchi tra i più produttivi della Serie B. I toscani hanno realizzato 15 reti nelle prime otto giornate, mentre i rosanero guidano il torneo con 18 gol e 22 punti. Il Pisa ha raccolto quattro risultati utili consecutivi, ma in questo periodo ha chiuso senza subire reti soltanto la trasferta contro il Vicenza. Il Palermo arriva invece dal 2-1 sulla Carrarese, quarto successo di fila. Il Gol interpreta un incrocio nel quale entrambe hanno le risorse per trovare spazio, pur dovendo fare i conti con il possibile equilibrio di uno scontro diretto.
Pronostico: Gol a quota 1,55
Monza-Napoli
Il Monza ha prodotto sette Over 2,5 nelle prime otto giornate, un dato accompagnato da 15 reti segnate e 18 incassate. Il 4-0 sul Cagliari e il successivo 2-3 contro il Torino descrivono una squadra capace di creare pericoli, ma vulnerabile quando perde equilibrio. Il Napoli si presenta dopo il 3-3 con la Roma e deve gestire anche le assenze difensive di Badiashile e Spinazzola. La combinazione tra qualità offensiva e difficoltà nelle coperture rende credibile una gara con almeno tre reti complessive, soprattutto se il risultato dovesse sbloccarsi presto.
Pronostico: Over 2,5 a quota 1,72
Riepilogo della terzina
- Milan-Bologna: 1, quota 1,60
- Pisa-Palermo: Gol, quota 1,55
- Monza-Napoli: Over 2,5, quota 1,72
Moltiplicatore totale indicativo: x4,27
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