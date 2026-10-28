Tre esiti Gol in B per una terzina da x4,61

Il Pisa può mettere alla prova la capolista con un attacco che ha già prodotto 15 reti in otto giornate. Il Palermo risponde con 18 gol e un percorso ancora senza sconfitte , rafforzato dal recente 2-1 sulla Carrarese. L’1-1 ottenuto dai toscani a Verona ha allungato a quattro partite la serie positiva, confermando però anche una certa permeabilità: in questo segmento il Pisa ha mantenuto la porta inviolata soltanto contro il Vicenza. La scelta del Gol nasce dall’incontro tra due reparti offensivi produttivi, capaci di rendere pericolosa anche una fase di partita apparentemente favorevole all’avversaria.

Pronostico: Gol a quota 1,55

Carrarese-Arezzo

La Carrarese ha cambiato passo con Pagliuca: due vittorie contro Padova e Modena, poi la sconfitta per 2-1 sul campo del Palermo. Cinque gol in queste tre partite mostrano una crescita offensiva che può mettere in difficoltà l’Arezzo, già a quota 17 reti subite dopo otto giornate. Gli amaranto, però, hanno vinto le ultime due trasferte contro Empoli e Sampdoria e possiedono argomenti per rispondere. Il Gol trova sostegno nell’incrocio tra questi rendimenti, anche se il recente 0-3 contro il Benevento evidenzia la discontinuità degli ospiti. È la scelta più delicata della terzina.

Pronostico: Gol a quota 1,78

Juve Stabia-Verona

Il Verona arriva a Castellammare con un attacco da 15 reti, ma anche con 13 gol incassati nelle prime otto giornate. La qualità davanti rende possibile una marcatura ospite, mentre le difficoltà nelle coperture offrono una prospettiva favorevole alla Juve Stabia. I campani sono imbattuti da cinque turni e hanno segnato in ciascuno di questi incontri, ottenendo due vittorie dopo tre pareggi consecutivi. Il Gol richiede però al Verona di superare una difesa in miglioramento, capace di tenere la porta inviolata contro Südtirol e Cremonese. Per questo l’esito resta aperto anche a una partita più controllata del previsto.

Pronostico: Gol a quota 1,67

Riepilogo della terzina

Pisa-Palermo: Gol , quota 1,55

, quota Carrarese-Arezzo: Gol , quota 1,78

, quota Juve Stabia-Verona: Gol, quota 1,67

Moltiplicatore totale indicativo: x4,61