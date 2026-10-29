Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida da brividi tra Vanoli e Sarri

Anche quest’anno la Fiorentina ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato. Dopo 8 giornate di campionato ha vinto soltanto una partita (4-2 a Venezia contro l’ultima della classe) e ne ha pareggiata un’altra (in casa contro il Napoli) mettendo insieme un bottino assai misero (4 punti) che relegano i viola in fondo alla graduatoria.

Comparazione quote: Fiorentina-Atalanta Goal

In questa chiusura di turno infrasettimanale ai toscani tocca affrontare l’Atalanta che pure non sta brillando ma si trova comunque decisamente più in alto, con 10 punti all’attivo, ma con la necessità di invertire una marcia recente assai striminzita. L’undici bergamasco, dopo aver rimediato 3 ko di fila in campionato, ha poi battuto il Venezia ma si è trattato di un fuoco di paglia poiché subito dopo ha perso anche contro il Milan (e l’Ajax in Conference League) per poi, finalmente, rimediare un punticino domenica scorsa nel 4-4 casalingo contro il Frosinone. La Fiorentina nelle ultime 6 partite disputate è riuscita sempre a realizzare almeno una rete (è compreso il 3-0 al Pisa in Coppa Italia) mentre l’Atalanta, nelle 11 esibizioni complessive da inizio stagione (partendo dalla prima di campionato a cui ha fatto seguito il ritorno playoff europeo), è rimasta senza segnare in due sole occasioni (0-2 a Torino con la Juventus, 0-2 a Amsterdam nel già ricordato ko contro l’Ajax di una settimana fa). Nella sfida di stasera può accadere veramente di tutto e in presenza di un risultato sulla carta apertissimo il Goal sembra l’esito che non può essere trascurato: quota 1.48 su Eplay24, 1.47 su BetFlag e Planetwin.