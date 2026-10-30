Psg, Villarreal e derby del Nord, un tris che supera il x5!

Il LE HAVRE ha mostrato due facce nella sconfitta per 4-3 a Marsiglia: capacità di colpire anche un avversario superiore e difficoltà nel contenere la produzione offensiva altrui. Un precedente recente che rende interessante la combinazione fra successo del PSG e almeno quattro reti complessive.

I parigini hanno segnato tre gol sia allo STRASBURGO sia al LE MANS e quattro nelle sfide europee contro BARCELLONA e MANCHESTER CITY. La qualità per costruire un punteggio ampio esiste, ma la soglia richiede una gara più aperta rispetto all’ultimo 2-0 sul LIONE. Anche una rete dei padroni di casa potrebbe favorire lo sviluppo cercato, obbligando gli ospiti a continuare ad attaccare. La combo resta più selettiva della semplice vittoria del PSG.

Pronostico: 2 + Over 3,5, quota di riferimento 2,10

VILLARREAL-ESPANYOL: occasione per dare continuità al successo di Valencia

Il VILLARREAL può sfruttare un passaggio particolarmente delicato dell’ESPANYOL. I catalani hanno raccolto un punto nelle ultime cinque giornate e affrontano questa trasferta dopo l’eliminazione dalla coppa e l’avvicendamento tecnico. Sergio García guiderà provvisoriamente una squadra che ha avuto poco tempo per preparare cambiamenti.

I padroni di casa hanno ritrovato il successo in campionato vincendo 2-1 a Valencia. La situazione degli avversari e la maggiore continuità offensiva recente sostengono il segno 1, pur senza cancellare i limiti interni: alla Cerámica è arrivata una sola vittoria in quattro incontri di Liga. Servirà quindi una prestazione più concreta nella gestione delle occasioni e delle distanze, soprattutto senza lo squalificato Pape Gueye. Il vantaggio attribuito al VILLARREAL riguarda soprattutto il momento delle due formazioni.

Pronostico: 1, quota 1,57

LILLA-LENS: il derby può trovare reti da entrambe le parti

Il LENS ha vinto le ultime tre giornate segnando sette gol: 2-1 al LIONE, 3-1 al TROYES e 2-1 al PARIS FC. In tutti e tre gli incontri ha però concesso almeno una rete. È questa combinazione di efficacia offensiva e vulnerabilità a sostenere il Gol nel derby.

Il LILLA arriva da due pareggi per 1-1 contro BREST e MONACO e davanti al proprio pubblico è ancora imbattuto. La sua solidità difensiva rappresenta l’ostacolo principale alla selezione, ma il momento dell’attacco ospite può metterla alla prova. Dall’altra parte, le concessioni del LENS offrono una base concreta per attendersi una risposta dei padroni di casa. La scelta lascia aperto il risultato finale e comprende anche una divisione dei punti con reti.

Pronostico: Gol, quota 1,56

Riepilogo della terzina