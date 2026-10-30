Pronostico Le Havre-Psg, testacoda con un segno probabile e un altro...

Un vero e proprio testacoda, questo uno dei primi due anticipi che la Ligue 1 propone stasera con il fanalino di coda Le Havre che ospita la capolista Psg . Il divario tra le due squadre è ovviamente enorme (sono divise in classifica da 15 punti) ma hanno anche un elemento in comune.

Comparazione quote: Le Havre-Psg Over 1,5 Ospite 1° tempo

I due soli pareggi che hanno fin qui collezionati entrambi. In una sfida del genere non servono troppe parole anche se la quota irrisoria attribuita al segno 2 impone di cercare una alternativa più interessante. A guardare quanto fatto registrare finora dai parigini si scopre che in campionato, finora, non hanno mai realizzato due reti nella prima frazione di gioco. Una leggera anomalia per una squadra che in Ligue 1 ha già realizzato 16 reti (subendone 9) e a cui, in presenza di una avversaria che di reti ne ha fin qui già incassate 15, potrebbe riparare. In quest’ottica scatterebbe allora la possibilità di guardare in direzione dell’Over 1,5 squadra Ospite primo tempo: a quota 2.62 su Eplay24 e NetBet, a 2.60 su Snai.