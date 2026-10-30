Pronostico Lille-Lens, Under 2,5 contro Over 2,5

Il tris di anticipi di Ligue 1 si chiude con Lille-Lens e qui è la squadra di casa che è più su in classifica (terza con 15 punti) mentre quella ospite segue con 2 lunghezze di ritardo.

Comparazione quote: Lille-Lens Multigol 1-3

Se si guarda al rendimento recente, però, è il Lens che si mette in maggiore evidenza con 9 punti conquistati nelle ultime 3 giornate di campionato contro i 5 messi invece insieme dal Lille (una vittoria a cui hanno fatto seguito due pareggi). Opposto l’andamento anche se si guarda ai principali esiti di scommessa fatti registrare dalle due squadre. Sono 6 gli Under 2,5 (contro 2 Over 2,5) messi insieme dal Lille mentre si arriva addirittura a 7 Over 2,5 (5 nelle ultime 5 esibizioni) se si prende in considerazione il Lens. Lens che in corrispondenza di questi Over 2,5 aggiunge anche altrettanti Goal. L’esito di questa sfida è apertissimo e anche le quote non si sbilanciano poi più di tanto. Dovendo scegliere forse il Multigol 1-3 potrebbe rappresentare la scelta più logica: quota 1.36 su Eplay24 e Netwin, 1.45 su Sisal.