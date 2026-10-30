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Milan-Inter, chi vincerà il derby della Madonnina? Statistiche, quote e pronostico

Gli uomini di Chivu sono ancora imbattuti in questo campionato ma devono sfatare un "tabù" nella notte di Halloween
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Marco Sasso
Marco Sasso

2 min

Pubblicato il 30.10.2026, 17:00

Milan-Interderbypronostico

Al “Meazza” sabato sera va in scena l'attesissimo derby di Milano: fischio d’inizio alle 20.45. Il Milan, reduce dal ko interno contro il Bologna (4-2), affronta un’Inter che in questo avvio di campionato ha conquistato 25 punti su 27 (8 vittorie e 1 pareggio). Ecco quote e pronostico di Milan-Inter.

Comparazione quote: Milan-Inter segno 2

I rossoneri nelle ultime 9 gare di Serie A hanno sempre fatto registrare l’Over 1,5 ed in 4 di queste il numero complessivo di reti si è proprio fermato a 2 (Somma gol finale 2).

I nerazzurri, dal canto loro, hanno sempre centrato l’Over 1,5 nelle ultime 7 giornate di campionato. Quote alla mano è l’Inter a partire con i favori del pronostico, il segno 2 paga doppio (i nerazzurri non vincono il derby dal lontano 16 settembre 2023) su Eplay24, Planetwin e Sisal mentre l’1 è proposto mediamente a 3.55.

Curiosità: la squadra allenata da Cristian Chivu in due delle ultime tre giornate di campionato ha sempre messo a referto il Parziale/Finale X/2, un particolare esito di scommessa che questo fine settimana al “Meazza” si gioca a 5.70 su Eplay24, a 5.50 su Bet365, a 5.46 su DomusBet.

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