Chelsea-Manchester United, il pronostico del lunch match di Premier League

Comparazione quote: Chelsea-Manchester United segno 1

Nell’ultimo turno delusione massima per il Chelsea che in casa, ridotto in dieci a... 10 minuti dalla fine, ha subìto la seconda rete del Tottenham per uno 0-2 finale che costringe i “Blues” a restare fermi in classifica fermando la propria risalita e aumentando il ritardo dalla coppia di testa. Il Manchester Utd viene dallo 0-3 casalingo per mano del Bournemouth (che fa seguito all’1-4 di Champions contro il Como) e resta impelagato nei bassifondi della classifica. Per tornare in corsa l’undici di Xabi Alonso è chiamato a una immediata ripresa e lo United sotto tono sembrerebbe essere, almeno sulla carta, un avversario abbordabile. Non sarà certo una passeggiata (senza punti i “Red Devils” rischiano stasera di finire tra le ultime tre della graduatoria) ma in questo momento i favori del pronostico sono tutti dalla parte del segno 1, offerto a 2.02 da Eplay24, a 2.00 da Snai, a 1.97 da BetFlag.