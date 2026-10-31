Pronostici del sabato: Chelsea e Aston Villa vincenti, Gol nel derby  

Il Chelsea ospita il Manchester United con l’obiettivo di ripartire dopo la sconfitta contro il Tottenham. La classifica offre un primo riferimento: i londinesi hanno raccolto 13 punti nelle prime otto giornate , mentre lo United è fermo a sette e ha conquistato una sola vittoria.

Il ritorno di Palmer dalla squalifica aggiunge qualità alla manovra offensiva. Xabi Alonso può inoltre contare su Caicedo, dichiarato disponibile, ma deve rinunciare a Lacroix e Hato. Sono assenze che suggeriscono prudenza sulla tenuta difensiva dei Blues, chiamati a limitare gli spazi concessi agli avversari. La maggiore produzione offensiva e il fattore campo sostengono comunque la preferenza per i padroni di casa.

Pronostico: 1 Chelsea, quota 2,06.

Aston Villa-Fulham

L’Aston Villa ha conquistato dieci punti nelle ultime quattro giornate, battendo anche Newcastle e Manchester City. Jackson, autore della doppietta contro i Citizens, rappresenta il riferimento offensivo di una formazione che sta trovando maggiore continuità.

Il 3-0 subito a Bournemouth in coppa è arrivato con una squadra ampiamente modificata. Contro il Fulham è atteso il ritorno di diversi titolari, un elemento che rende il recente rendimento in Premier più indicativo rispetto all’ultima uscita.

Gli ospiti hanno però vinto le ultime due gare di campionato senza incassare reti. La loro ritrovata compattezza è il principale ostacolo per una squadra di Emery favorita, ma chiamata a costruire il successo con pazienza.

Pronostico: 1 Aston Villa, quota 2,14.

Milan-Inter

Nel derby la preferenza va al Gol. Milan e Inter hanno segnato in tutte le prime nove giornate di Serie A, un dato che sostiene la possibilità di vedere entrambe a segno anche a San Siro.

I rossoneri arrivano dal 2-4 contro il Bologna, risultato che conferma capacità realizzativa e vulnerabilità difensiva. Nell’Inter pesa l’assenza di Lautaro, con Thuram e Pio Esposito indicati nella probabile coppia d’attacco. Il Milan recupera invece alternative utili per migliorare l’equilibrio della formazione.

Il rischio principale è una partita più controllata rispetto alle tendenze stagionali, con le due squadre attente soprattutto a non concedere il primo vantaggio.

Pronostico: Gol, quota 1,60.

Riepilogo della terzina

Chelsea-Manchester United, ore 13:30: 1 a 2,06

Aston Villa-Fulham, ore 21:00: 1 a 2,14

Milan-Inter, ore 20:45: Gol a 1,60

Moltiplicatore finale: 7,05.