La terzina di Halloween: Bologna vincente, reti a Leverkusen e Milano  

Alla BayArena la scelta è la combo Gol + Over 2,5: devono segnare entrambe le squadre e le reti complessive devono essere almeno tre .

Il Leverkusen ha superato il Friburgo per 2-1 e il Mainz per 4-3, prima della sconfitta per 3-0 contro l’Hoffenheim. Lo Stoccarda arriva invece dal 2-3 contro il Borussia Mönchengladbach. Sono risultati compatibili con una partita ricca di reti, ma la combinazione richiede soprattutto un contributo offensivo degli ospiti.

Nelle probabili formazioni figurano Schick da una parte e Demirovic con Undav dall’altra. L’assenza di Stiller può condizionare la costruzione dello Stoccarda: è uno degli elementi contrari alla scelta, insieme alla possibilità che il Bayer mantenga la porta inviolata.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,45.

Bologna-Monza

Il segno 1 si appoggia al momento dei rossoblù, reduci da tre vittorie nelle ultime quattro giornate e dal successo per 4-2 sul Milan. Una crescita che ha restituito efficacia all’attacco e maggiore fiducia alla squadra.

Il Monza ha invece perso tre delle ultime quattro gare e mostra difficoltà evidenti lontano da casa: un pareggio, quattro sconfitte e 14 reti subite nelle prime cinque trasferte. La fragilità della difesa ospite offre al Bologna una possibilità concreta di proseguire la serie positiva.

Il limite del pronostico riguarda il rendimento interno dei padroni di casa, ancora chiamati a interrompere una lunga sequenza senza vittorie davanti al proprio pubblico.

Pronostico: 1 Bologna, quota 1,70.

Milan-Inter

A San Siro si sceglie l’Over 2,5 sul totale della partita. L’Inter ha realizzato 25 reti nelle prime nove giornate, chiudendone sette con almeno tre gol complessivi. Il Milan ha segnato dieci volte nelle quattro gare interne, subendo sei reti.

La produzione offensiva delle due squadre sostiene la selezione, soprattutto se un gol nella prima parte del confronto dovesse modificare gli equilibri tattici. Il recupero di Gila e Rabiot può però dare maggiore stabilità ai rossoneri, mentre l’assenza di Lautaro riduce le alternative nerazzurre.

Il pronostico richiede almeno tre reti complessive, indipendentemente dalla loro distribuzione e dalla squadra vincente.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,69.

Riepilogo della terzina

Leverkusen-Stoccarda, ore 15:30: Gol + Over 2,5 a 1,45

Bologna-Monza, ore 15:00: 1 a 1,70

Milan-Inter, ore 20:45: Over 2,5 a 1,69

Moltiplicatore finale: 4,17.