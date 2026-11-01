Napoli vincente, Gol a Francoforte e Roma

Le due squadre si ritrovano dopo il 3-1 dell’Eintracht in Coppa di Germania , disputato martedì ad Amburgo. Quel confronto ha mostrato occasioni e difficoltà difensive, ma il cambio di campo e il diverso contesto richiedono una valutazione autonoma.

Il Francoforte ha incassato 17 reti nelle prime sette giornate di Bundesliga. La sua vulnerabilità lascia spazio all’ipotesi di un gol ospite, mentre il successo in coppa ha restituito efficacia a un attacco che aveva segnato una sola volta nelle tre precedenti gare di campionato.

Il dato contrario è netto: l’Amburgo è rimasto senza segnare in tre delle quattro trasferte di Bundesliga. Le assenze offensive di Vieira e Poulsen complicano ulteriormente il compito. Il Gol è quindi una scelta offensiva, sostenuta soprattutto dalle difficoltà difensive dell’Eintracht.

Pronostico: Gol, quota 1,51.

Juventus-Napoli

Il segno 2 corrisponde alla vittoria del Napoli. Gli azzurri arrivano dal 4-1 sul Monza e hanno ritrovato incisività, mentre la Juventus deve reagire al 2-0 subito contro il Genoa.

Il momento recente sostiene la preferenza per gli ospiti, ma le condizioni delle rose impediscono di considerare semplice la trasferta. Il Napoli perde Lobotka, con De Bruyne indicato come possibile riferimento nella costruzione. La Juventus deve invece fare i conti, tra le altre, con le assenze di Yildiz, Thuram e Locatelli.

La proposta punta sulla capacità del Napoli di sfruttare le difficoltà bianconere. L’assenza del proprio regista e il rendimento esterno discontinuo restano però due limiti importanti, contro una Juventus che conserva il vantaggio del campo.

Pronostico: 2 Napoli, quota 3,25.

Lazio-Cagliari

La Lazio arriva dal 6-2 sul Sassuolo, quinto successo consecutivo in campionato. La produzione offensiva dei biancocelesti incontra un Cagliari che ha subito dieci reti nelle ultime tre giornate.

Per il Gol serve però anche il contributo degli ospiti. I sardi hanno segnato due volte contro la Roma nell’ultima trasferta e sono passati per primi in vantaggio in quattro delle cinque gare esterne di campionato. La Lazio, inoltre, ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle ultime nove partite ufficiali casalinghe.

Questi elementi sostengono la possibilità di vedere entrambe a segno. Il rischio è una partita controllata dalla Lazio anche senza palla, con il Cagliari incapace di trasformare le proprie occasioni.

Pronostico: Gol, quota 1,98.

Riepilogo della terzina

Eintracht Francoforte-Amburgo, ore 17:30: Gol a 1,51

Juventus-Napoli, ore 20:45: 2 a 3,25

Lazio-Cagliari, ore 15:00: Gol a 1,98

Moltiplicatore finale: 9,72.