Atalanta per il riscatto, Benfica da Over: il tris del lunedì supera il x3!

La Fiorentina arriva dal 2-2 con l’Atalanta e ha segnato in tutte le ultime cinque partite di campionato, senza però vincerne una. Per scegliere il Gol contano soprattutto i numeri tra casa e trasferta: entrambe le squadre hanno segnato in tutte e quattro le gare interne del Sassuolo e in tre delle quattro uscite esterne dei viola. Le occasioni per colpire potrebbero arrivare da entrambe le parti.

Pronostico: Gol, quota 1,47.

ATALANTA-PARMA: IL FATTORE CAMPO SPINGE VERSO L’1

Sei reti segnate e appena due punti raccolti nelle ultime due giornate. Il 4-4 con il Frosinone e il 2-2 contro la Fiorentina raccontano bene il momento dell’Atalanta: davanti produce, dietro fatica a proteggere il risultato. Contro il Parma serve soprattutto una vittoria.

A Bergamo il bilancio è di tre successi, un pareggio e una sconfitta. Gli emiliani, invece, hanno perso tutte e quattro le trasferte, segnando soltanto due reti e incassandone nove. Lo 0-0 con l’Udinese ha fermato una serie di tre ko, ma l’attacco resta fermo a un gol nelle ultime quattro giornate. Pur con i limiti difensivi dei padroni di casa, il confronto dei rendimenti porta al segno 1.

Pronostico: 1, quota 1,50.

BENFICA-ALVERCA: AL DA LUZ CI SONO I NUMERI PER TRE RETI

Il Benfica ha già segnato 26 gol in nove giornate e ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato. È soprattutto il suo attacco a sostenere l’Over 2,5, ma ridurre l’Alverca a semplice comparsa sarebbe un errore.

Gli ospiti hanno realizzato otto reti in quattro trasferte, vincendo le due più recenti contro Nacional e Famalicão con i punteggi di 3-1 e 4-1. L’Over 2,5 è uscito in tre delle loro quattro gare esterne, la stessa frequenza registrata nelle partite casalinghe del Benfica. I padroni di casa hanno i mezzi per segnare più volte, mentre l’Alverca ha già dimostrato di poter trovare la porta anche lontano dal proprio stadio.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,37.

Riepilogo della terzina

Ore 18:30, SASSUOLO-FIORENTINA: Gol , quota 1,47 .

Ore 20:45, ATALANTA-PARMA: 1 , quota 1,50 .

Ore 21:15, BENFICA-ALVERCA: Over 2,5, quota 1,37.

Moltiplicatore totale: 3,02.