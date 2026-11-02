Da Sassuolo a La Coruña: tre sfide da Gol per una terzina supera quota x4!

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SASSUOLO-FIORENTINA: IL GOL ACCOMUNA NEROVERDI E VIOLA

Otto reti segnate e dieci subite nelle quattro partite casalinghe del Sassuolo. Sei realizzate e dieci incassate nelle quattro trasferte della Fiorentina. Sono soprattutto questi numeri a rendere interessante il Gol nel posticipo del Mapei Stadium.

I neroverdi arrivano da tre sconfitte consecutive; i viola hanno interrotto una serie di tre ko pareggiando 2-2 contro l’Atalanta. Nessuna delle due sta riuscendo a dare continuità ai risultati, ma entrambe trovano la porta con maggiore regolarità rispetto a quanto riescano a difenderla. Il Sassuolo ha sempre segnato in casa, mentre la Fiorentina è andata a bersaglio in ciascuna delle ultime cinque giornate. Preferiamo quindi le reti di entrambe a una scelta sul vincente.

Pronostico: Gol, quota 1,47.

NEWCASTLE-EVERTON: IL PRECEDENTE DI COPPA È ANCORA FRESCO

Quattro giorni dopo il 3-1 dell’Everton in Coppa di Lega, le due squadre si ritrovano a St James’ Park. Il Newcastle cerca una risposta, ma per ottenerla deve correggere una difesa che ha subito gol in ogni partita casalinga di questa Premier League.

Il bilancio interno dei Magpies è di sei reti segnate e altrettante incassate, con Gol in tre incontri su quattro. L’Everton in trasferta ha prodotto meno, appena tre reti in quattro gare: è il dato che invita a non considerare scontata la scelta. Il recente confronto diretto, però, ha mostrato quanto i Toffees possano creare problemi al Newcastle. Tra la reazione attesa dei padroni di casa e le loro difficoltà difensive, c’è spazio per almeno una rete per parte.

Pronostico: Gol, quota 1,57.

DEPORTIVO LA CORUÑA-OSASUNA: AL RIAZOR BASTEREBBE ANCHE UN 1-1

Deportivo e Osasuna si presentano al confronto appaiati a 11 punti. I padroni di casa non vincono da cinque giornate, gli ospiti hanno perso tre volte nello stesso periodo: scegliere chi possa interrompere la frenata è meno convincente rispetto a puntare sul Gol.

A Riazor il Deportivo ha segnato sei reti e ne ha subite cinque, con entrambe le squadre a bersaglio in quattro partite su cinque. L’Osasuna porta invece in trasferta una difesa da 17 gol incassati in cinque incontri, a fronte di sei realizzati. Il Deportivo può approfittarne, ma non ha ancora chiuso una gara di campionato senza subire reti. Anche un pareggio per 1-1 sarebbe coerente con la scelta.

Pronostico: Gol, quota 1,87.

Riepilogo della terzina

Ore 18:30, SASSUOLO-FIORENTINA: Gol , quota 1,47 .

Ore 21:00, NEWCASTLE-EVERTON: Gol , quota 1,57 .

Ore 21:00, DEPORTIVO LA CORUÑA-OSASUNA: Gol, quota 1,87.

Moltiplicatore totale: 4,32.