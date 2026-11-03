Pronostici Champions League, il Bayern batte l'Atletico di Simeone? Ecco cosa dicono le quote

Comparazione quote: Atletico-Bayern segno 2

L’undici di Simeone ha perso in trasferta a Liverpool e ha pareggiato a Stoccarda vincendo in casa contro il Manchester Utd. I bavaresi hanno battuto il Bodo in casa all’esordio ma hanno poi pareggiato contro il Viking (in Norvegia) e contro l’Arsenal (all’Allianz Arena). Il 2 regala stasera una quota elevata, potrebbe valere la pena provarlo. La vittoria esterna del Bayern si gioca a 2.33 su Eplay24, a 2.30 su Snai e William Hill.