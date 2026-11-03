Il Galatasaray cerca il bis, Bodø e LASK si affidano al fattore campo  

Il Galatasaray ha risposto al pesante ko con il Barcellona vincendo quattro partite consecutive , compreso il 4-2 di Lille che gli ha consegnato i primi tre punti europei. Il recente 4-0 al Konyaspor conferma la buona condizione offensiva e permette ai turchi di affrontare questo appuntamento con maggiore fiducia.

Lo Stoccarda, però, è sesto con sette punti e appena due reti subite: la sua compattezza rende questo il passaggio più delicato della terzina. La preferenza per il Galatasaray nasce dalla continuità delle ultime settimane e dalla spinta del campo. Servirà comunque una prestazione più equilibrata rispetto alle prime uscite di coppa, nelle quali i padroni di casa hanno incassato nove gol.

Pronostico: 1, quota 2,15.

Bodø/Glimt-Lille

Il Bodø/Glimt torna sul campo dove ha già battuto il Borussia Dortmund per 1-0. Quel risultato è un riferimento significativo per valutare questo appuntamento, dopo le difficoltà incontrate nelle trasferte contro Bayern e Napoli.

I norvegesi hanno tre punti, il Lille nessuno: i francesi hanno perso tutte le prime tre gare europee, subendo dieci reti. Il successo nel derby con il Lens segnala una ripresa degli ospiti, ma il 3-2 sul Viking ha rilanciato anche il Bodø. Il segno 1 si fonda soprattutto sulla capacità dei padroni di casa di imporre intensità e ritmo, contro una difesa finora troppo vulnerabile in Champions.

Pronostico: 1, quota 1,80.

LASK-Slovan Bratislava

Il LASK ha cambiato passo con il 3-2 sul campo dello Sporting e si presenta con quattro vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali. I tre punti europei lo tengono in corsa, mentre lo Slovan è ultimo, ancora a zero, con una rete segnata e tredici incassate.

Il divario emerso nella competizione sostiene la scelta degli austriaci, pur senza cancellare i loro problemi difensivi: anche il LASK ha concesso nove gol in tre turni. La produzione offensiva e il rendimento recente fanno pendere il pronostico verso i padroni di casa, chiamati a sfruttare una delle gare più favorevoli del proprio calendario.

Pronostico: 1, quota 1,40.

Riepilogo della terzina

Ore 18:45, Galatasaray-Stoccarda: 1, quota 2,15.

Ore 21:00, Bodø/Glimt-Lille: 1, quota 1,80.

Ore 21:00, LASK-Slovan Bratislava: 1, quota 1,40.

Moltiplicatore totale: 5,42.