Inter e Roma, trasferte da gol: il Barcellona alza il ritmo  

L’Aston Villa arriva a punteggio pieno, con dodici gol fatti in tre partite; il Barcellona insegue a sei punti, con undici reti segnate e sei subite. Tutte e sei le gare europee disputate dalle due squadre hanno prodotto almeno quattro gol , un dato che sostiene la scelta dell’Over 3,5.

Il 6-1 dei catalani all’Alavés aggiunge un segnale sulla loro condizione offensiva, ma gli inglesi hanno qualità per colpire quando si aprono spazi. Il Barcellona resta favorito, mentre il rendimento dell’Aston Villa suggerisce una partita nella quale anche gli ospiti possano contribuire al punteggio. Per centrare la selezione occorrono almeno quattro reti complessive.

Pronostico: Over 3,5, quota 1,55.

Feyenoord-Inter

Tre punti a testa rendono il confronto importante per entrambe, ma le condizioni dei nerazzurri suggeriscono prudenza sul risultato finale. L’Inter arriva dal derby perso 3-1, deve rinunciare a Lautaro Martínez e non può utilizzare Bastoni, squalificato.

Il Feyenoord ha già segnato tre volte al Como davanti al proprio pubblico, pur mostrando limiti evidenti nelle altre gare europee. Il Gol permette di puntare sulla capacità offensiva delle due squadre senza legarsi al vincitore. I nerazzurri hanno trovato la rete in tutti i primi tre turni di Champions; gli olandesi possono approfittare delle assenze nella difesa avversaria e della spinta del De Kuip.

Pronostico: Gol, quota 1,46.

Manchester United-Roma

La Roma arriva dal 5-2 all’Udinese e affronta uno United in difficoltà, quartultimo in Premier con sette punti. Anche il percorso europeo degli inglesi presenta problemi: dopo la vittoria sul Sabah sono arrivate due sconfitte, con sei gol subiti tra Atlético Madrid e Como.

I giallorossi hanno quattro punti in Champions e otto reti all’attivo, ma il 3-4 contro il Real Madrid ha mostrato quanto possano concedere contro avversarie di qualità. L’Over 2,5 appare coerente con questo incrocio: la Roma ha gli strumenti per incidere sul punteggio, mentre la necessità dello United di reagire potrebbe aprire ulteriormente la partita, soprattutto dopo il primo gol.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,52.

Riepilogo della terzina

Ore 21:00, Barcellona-Aston Villa: Over 3,5, quota 1,55.

Ore 21:00, Feyenoord-Inter: Gol, quota 1,46.

Ore 21:00, Manchester United-Roma: Over 2,5, quota 1,52.

Moltiplicatore totale: 3,44.