Porto-Napoli, il pronostico: Allegri cerca continuità in Europa dopo il successo sul Bodo Glimt

Primo in campionato a punteggio pieno con 10 vittorie in 10 partite e la bellezza di 25 reti realizzate contro le sole 4 incassate. Numeri brillanti questi del Porto che però in Champions League è ancora fermo a quota zero punti avendo perso tutte e tre le partite europee fin qui disputate. Prima uno 0-2 casalingo per mano del Manchester City , poi il 2-3 a Siviglia contro il Betis e infine lo 0-1 interno contro il Psv .

Comparazione quote: Porto-Napoli Goal

Stasera i “Dragoes” ricevono il Napoli che non presenta numeri brillanti né in campionato né in Champions. In serie A i partenopei navigano a metà classifica con la metà dei punti (14) che ha la Lazio capolista (28) mentre in Europa l’undici di Allegri ha battuto nell’ultimo turno il Bodo (4-3) dopo aver perso contro Arsenal e Villarreal.

Al Porto stasera serve per forza una vittoria altrimenti il passaggio alla fase a eliminazione diretta diventa solo un miraggio ma anche il Napoli non può permettersi di perdere perché si troverebbe in una situazione analoga visto che dovrà poi affrontare Manchester City e Bruges (che ha battuto l’Inter al Meazza) e far punti con loro non sarà impresa facile.

Per le quote è il Porto a godere dei favori del pronostico. Il segno 1 si gioca a 1.92 su Eplay24, a 1.91 su Betsson, a 1.90 su Eurobet. Il 2 azzurro viaggia tra 3.70 e 3.90. Il Goal, invece, è quotato a 1.61 da Eplay24, a 1.58 da BetFlag e Planetwin.