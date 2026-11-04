Champions ed Europa League, i pronostici di due sfide di stasera: si parte dall'Arsenal
Tra le sfide di Champions in programma sembra essere senza storia Slavia Praga-Arsenal. I cechi hanno messo insieme un solo punto in 3 partite mentre i “Gunners” sono a quota 7 grazie a 2 vittorie iniziali e al 2-2 contro il Bayern nell’ultimo turno. Il divario tra le due squadre è notevole e il segno 2, magari anche già a metà gara, sembra obbligato. Il 2 primo tempo di Slavia Praga-Arsenal si gioca a 1.67 su Eplay24, a 1.62 su William Hill, a 1.60 su Bwin.
Comparazione quote: Rennes-Olympiakos Under 2,5
Con la differenza reti peggiore ma comunque primo a punteggio pieno nella classifica di Europa League (9 punti) c’è l’Olympiakos che stasera scende in campo a Rennes in un anticipo di questa competizione. I francesi di punti ne hanno invece 5 ed entrambe le squadre hanno realizzato soltanto 4 reti in 270 minuti incassandone 3 (il Rennes) e soltanto una (gli ellenici). Il pronostico? Under 2,5: quota 2.03 su Eplay24 e NetBet, 2.00 su Eurobet.
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