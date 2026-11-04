Champions, tre sfide da gol tra Istanbul, Dortmund e Lens

Il percorso europeo del Liverpool ha finora lasciato poco spazio alle partite bloccate: vittorie per 2-1, 6-3 e 4-3, con 13 reti segnate e sette subite in tre incontri . Gli inglesi hanno trovato continuità davanti, concedendo però sempre qualcosa agli avversari.

Il Fenerbahçe arriva da due sconfitte consecutive in campionato, entrambe per 1-2, mentre nell’ultima uscita di Champions ha pareggiato 2-2 contro lo Slavia Praga. Il quadro sostiene una partita con occasioni da entrambe le parti, anche se l’assenza di Asensio riduce le alternative offensive dei turchi. Il rischio è che il Liverpool riesca a imporre il proprio gioco senza concedere la rete ai padroni di casa.

Pronostico: Gol, quota 1,45.

Borussia Dortmund-Betis

Il Dortmund si presenta dopo il 2-2 sul campo del Bayern, un risultato che conferma la capacità di trovare la porta anche contro avversari di primo livello. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha segnato nove reti, restando a secco soltanto contro l’Union Berlino.

Il Betis ha invece segnato in tutte le prime tre partite di Champions, compresa la vittoria esterna per 3-2 contro il Lille. La presenza offensiva degli spagnoli rende interessante il Gol, senza dover scegliere il vincitore. L’assenza di Cucho Hernández e il recente 0-0 con il Celta rappresentano gli elementi di maggiore cautela.

Pronostico: Gol, quota 1,45.

Lens-Como

Cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions accompagnano il Como alla trasferta francese. Nei primi tre incontri europei i lariani hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti cinque, superando sempre la soglia delle due reti complessive.

Il Lens offre meno continuità e ha chiuso senza segnare tre delle ultime cinque partite. Per questo la scelta ricade sull’Over 2,5, che può maturare anche attraverso un contributo prevalente del Como. Resta il rischio di un incontro da due reti: i lariani hanno mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre giornate di Serie A.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,50.

Riepilogo della terzina

Fenerbahçe-Liverpool, ore 18:45: Gol a 1,45

Borussia Dortmund-Betis, ore 21:00: Gol a 1,45

Lens-Como, ore 21:00: Over 2,5 a 1,50

Moltiplicatore finale: 3,15.