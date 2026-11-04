Napoli a Porto e City a Lipsia: la Champions passa dai gol

Il Porto arriva dal 4-0 all’Estoril e affronta un Napoli alle prese con diverse assenze. I problemi nel reparto arretrato azzurro, comprese le indisponibilità di Di Lorenzo e Olivera, obbligano Allegri a rivedere gli equilibri della formazione.

Il Napoli ha subito almeno una rete in tutte le ultime cinque gare ufficiali, ma conserva un potenziale offensivo significativo: nello stesso periodo ha segnato quattro gol al Monza, tre alla Roma e quattro al Bodø/Glimt. Il recupero di Højlund dopo l’influenza sostiene la scelta del Gol, anche se la titolarità resta da confermare. Il pericolo maggiore è una nuova trasferta senza reti degli azzurri, già accaduto contro Juventus e Venezia.

Pronostico: Gol, quota 1,62.

Slavia Praga-Arsenal

Sette reti incassate in tre giornate europee evidenziano le difficoltà dello Slavia nel contenere gli attacchi avversari. Il 2-3 contro il Lens e il 2-2 con il Fenerbahçe hanno entrambi superato la linea dell’Over 2,5.

L’Arsenal dispone delle risorse per incidere sul totale anche senza un contributo dei padroni di casa. La scelta riguarda le reti complessive, lasciando aperti scenari differenti. Non vanno però ignorati l’assenza di Saka, il dubbio Eze e la recente tendenza dei londinesi a vincere con punteggi contenuti: uno 0-2 sarebbe sufficiente per i tre punti, ma non per questo pronostico.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,62.

Lipsia-Manchester City

Lipsia e Manchester City hanno registrato almeno quattro reti complessive in tre delle rispettive ultime cinque partite ufficiali. Il rendimento recente combina risultati larghi e passaggi difensivi poco convincenti: i tedeschi hanno perso 1-4 contro il Real Madrid e 1-6 contro il Bayern, mentre il City ha subito gol in tutte le ultime cinque uscite.

È il presupposto dell’Over 3,5, la selezione più impegnativa della terzina. I numeri suggeriscono la possibilità di una partita aperta, ma la linea richiede un ritmo realizzativo elevato: anche un successo per 2-1 lascerebbe il pronostico incompleto.

Pronostico: Over 3,5, quota 1,74.

Riepilogo della terzina

Porto-Napoli, ore 21:00: Gol a 1,62

Slavia Praga-Arsenal, ore 21:00: Over 2,5 a 1,62

Lipsia-Manchester City, ore 21:00: Over 3,5 a 1,74

Moltiplicatore finale: 4,57.