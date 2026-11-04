Pronostico Milan-Ferencvaros, per i bookie il segno 1 è scontato ma...
Vojvodina, Twente, Gornik Zabrze, Trabzonspor... la rincorsa del Ferencvaros per partecipare alla Europa League è iniziata il 9 luglio con 8 partite preliminari disputate senza mai perderne una (6 vittorie e 2 pareggi). E non è finita qui perché l’undici ungherese ha iniziato la fase campionato di questa competizione nel migliore dei modi, centrando tre vittorie nelle prime tre esibizioni (3-1 in Scozia al Celtic, 2-1 in casa al Plzen e 4-1, di nuovo in casa, alla Torreense).
Comparazione quote: Milan-Ferencvaros segno 1
Il quarto impegno del Ferencvaros va in scena giovedì (ore 18.45) a San Siro contro il Milan. Un Milan che è reduce dal successo nel derby contro l’Inter (che gli ha permesso di risalire qualche posizione in classifica) ma che in Europa, finora, ha brillato ancora meno che in campionato perdendo all’esordio in casa contro il Benfica (0-2) e a Bournemouth (0-3) un paio di settimane fa con in mezzo il successo esterno per 4-0 a Salisburgo.
Visto il ruolino di marcia del Ferencvaros (esibizioni europee comprese non perde da 20 gare ufficiali consecutive con un bilancio di 7 pareggi e 13 vittorie) i rossoneri faranno bene a non prendere sottogamba il match tenendo anche conto che i magiari da 18 partite di fila riescono a realizzare sempre almeno una rete.
Per le quote il segno 1 è pressoché scontato (vale 1.33 per Eplay24, 1.32 per AdmiralBet, 1.30 per William Hill) ma potrebbe esserlo meno di quanto appare.
Per questo potrebbe essere utile provare a cercare un’alternativa. Magari il Goal che è in lavagna a 1.82 su Eplay24 e Eurobet, a 1.80 su William Hill.
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