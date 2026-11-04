Pronostico Milan-Ferencvaros, per i bookie il segno 1 è scontato ma...

Vojvodina, Twente, Gornik Zabrze, Trabzonspor... la rincorsa del Ferencvaros per partecipare alla Europa League è iniziata il 9 luglio con 8 partite preliminari disputate senza mai perderne una (6 vittorie e 2 pareggi). E non è finita qui perché l’undici ungherese ha iniziato la fase campionato di questa competizione nel migliore dei modi, centrando tre vittorie nelle prime tre esibizioni (3-1 in Scozia al Celtic, 2-1 in casa al Plzen e 4-1, di nuovo in casa, alla Torreense).