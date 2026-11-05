La Juventus mette alla prova l’AZ, il Friburgo cerca un altro successo

Spettacolo in campo e non solo. Ieri sono state centrate le due proposte dedicate alla Champions League : una terzina con Gol e Over 2,5 in cui era presente anche Lens-Como e un'altra, da oltre 4 volte la posta, con Porto-Napoli più altre due sfide di Champions League .

Real Sociedad-Lione

La Real Sociedad ha segnato in tutte le prime tre giornate di Europa League e arriva dal 6-0 sul campo del Lillestrøm. È un risultato eccezionale, da valutare senza trasformarlo nella misura abituale dell’attacco basco. Più significativo, per questa sfida, è il comportamento della difesa del Lione: una rete subita contro l’Anderlecht, due con il Crystal Palace e tre sul campo dell’Hoffenheim. I francesi hanno comunque realizzato cinque gol nei primi due turni. L’Over 2,5 si fonda sulla continuità offensiva della Real Sociedad e sugli spazi concessi dagli ospiti.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,53.

Trabzonspor-Friburgo

Il Trabzonspor ha vinto le ultime cinque partite segnando almeno due reti in ogni occasione. Il Friburgo ha risposto a tre sconfitte consecutive superando Wolfsburg e Augsburg, ma continua a concedere: nelle ultime cinque uscite ha incassato undici gol e non ha mai mantenuto la porta inviolata. Tutti e cinque gli incontri sono terminati Over 2,5. I turchi hanno invece chiuso senza reti al passivo le ultime tre gare interne. La scelta sul totale dei gol lascia aperto anche uno scenario nel quale sia soprattutto l’attacco di casa a determinare il punteggio.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,48.

AZ Alkmaar-Juventus

La Juventus ha segnato almeno due volte in ciascuna delle prime tre giornate di Europa League, raggiungendo quota nove reti. L’AZ ha risposto alla sconfitta iniziale con il Sunderland battendo Hapoel Beer Sheva e Ararat-Armenia, e torna sul campo dove è imbattuto da diciassette incontri europei. Il Gol valorizza la produzione bianconera e il rendimento interno degli olandesi. Resta però il passaggio più delicato della terzina: l’AZ non ha segnato in tre delle ultime quattro partite di campionato. Per colpire la Juventus servirà ritrovare la precisione mostrata nelle recenti vittorie di coppa.

Pronostico: Gol, quota 1,65.

Riepilogo della terzina

Ore 18:45, Real Sociedad-Lione: Over 2,5, quota 1,53 .

Ore 18:45, Trabzonspor-Friburgo: Over 2,5, quota 1,48 .

Ore 21:00, AZ Alkmaar-Juventus: Gol, quota 1,65.

Moltiplicatore totale: 3,74.