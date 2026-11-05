Leverkusen, la difesa concede: la terzina passa da Nijmegen e Thun

Il NEC ha subito almeno una rete in tutte le ultime sei partite, trovando il gol in cinque occasioni. In casa ha recentemente pareggiato 2-2 contro Groningen e Fortuna Sittard , oltre all’1-1 europeo con il Levski Sofia. L’Omonia ha segnato in ciascuna delle prime tre giornate di Europa League, vincendo contro Celta e Celje prima del ko con il Benfica. Il Gol si appoggia alla continuità offensiva dei ciprioti e alle difficoltà difensive degli olandesi. Il principale ostacolo è la capacità dell’Omonia di proteggere la propria porta, già dimostrata nei primi due turni.

Pronostico: Gol, quota 1,54.

Thun-Hearts

Il Thun arriva dalla vittoria per 5-4 sul Losanna, preceduta dal 2-3 casalingo contro il Lugano. Nelle ultime cinque partite gli svizzeri hanno incassato tredici reti, lo stesso numero concesso dagli Hearts nel medesimo arco di incontri. Gli scozzesi hanno comunque segnato in quattro di quelle cinque gare, compresi il 2-2 con i Rangers e l’1-2 contro l’Hibernian. Le difficoltà delle difese sostengono l’Over 2,5. Il rendimento europeo del Thun invita però alla cautela: due sconfitte per 1-0 e nessuna rete realizzata nella fase campionato.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,50.

Bayer Leverkusen-Marsiglia

Le ultime tre partite casalinghe del Bayer sono terminate 2-1 contro il Friburgo, 5-2 con il Norimberga e 2-4 contro lo Stoccarda. La squadra tedesca mantiene una buona produzione offensiva, ma la difesa ha perso compattezza negli impegni nazionali. Il Marsiglia ha segnato undici gol nelle ultime tre gare di Ligue 1, mentre in Europa League ne ha realizzato appena uno in tre turni. Questa differenza rende meno convincente una combinazione con entrambe a segno. L’Over 2,5 permette di seguire il potenziale offensivo della partita anche attraverso un risultato più sbilanciato.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,43.

Riepilogo della terzina

Ore 18:45, NEC Nijmegen-Omonia: Gol, quota 1,54 .

Ore 18:45, Thun-Hearts: Over 2,5, quota 1,50 .

Ore 21:00, Bayer Leverkusen-Marsiglia: Over 2,5, quota 1,43.

Moltiplicatore totale: 3,30.