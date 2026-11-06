Ascoli-Palermo, il pronostico: Tomei prova a fermare la corsa di Pippo Inzaghi
Il pareggio tra Modena e Mantova, due delle inseguitrici del Palermo capolista, è stato il risultato perfetto per la squadra allenata da Pippo Inzaghi. La vittoria in rimonta contro il Vicenza ha permesso ai rosanero di volare a più sei sul Modena di Andrea Belotti. Otto vittorie e due pareggi lo score del Palermo, che fin qui sta dimostrando sul campo di essere la grande favorita per la promozione in Serie A. Il torneo cadetto però è lungo e pieno di insidie e già stasera il Palermo dovrà respingere la minaccia… marchigiana.
Comparazione quote: Ascoli-Palermo Multigol 2-4
L'Ascoli, terzo in classifica e con un solo ko all'attivo finora (in casa del Padova), rappresenta un avversario davvero ostico per Vavassori e compagni. Le statistiche dicono infatti che la squadra di mister Tomei è imbattuta in casa (tre vittorie e due pareggi) e può vantare la miglior difesa del campionato con soli 6 gol subìti. Il Palermo, miglior attacco del torneo cadetto, va d’accordo con gli esiti Goal e Over 2,5, centrati in combo nelle ultime tre giornate. Da Ascoli-Palermo è lecito aspettarsi un buon numero di reti, il consiglio è di tenere in considerazione il Multigol 2-4: quota 1.42 su Eplay24, e Netwin, 1.52 su Sisal.
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