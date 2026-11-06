Roma-Sassuolo, il pronostico: aria di Overissimo all'Olimpico

Comparazione quote: Roma-Sassuolo Over 3,5

Un pareggio e cinque sconfitte: questo il ruolino di marcia del Sassuolo nelle ultime sei giornate, l'ultimo successo risale al 13 settembre quando i neroverdi vinsero per 3-2 contro la Juventus di Spalletti. Ad aggravare il bilancio c'è il dato relativo ai gol subìti, ben 26, certo non il massimo considerando che la Roma ha iniziato questo turno di campionato con il record di miglior attacco del torneo (28 centri). Tra campionato e Champions la Roma ha giocato 14 partite, segnando almeno due gol in ben 12 occasioni. Mai un clean sheet fin qui per il Sassuolo, che però di recente ha realizzato 2 gol contro Frosinone, Lazio e Fiorentina. Numeri che spingono il pronostico verso l'Over 2,5, dalla quota però contenuta (circa 1.35).

Si potrebbe allora alzare l'asticella e provare l'Over 3,5, proposto a 1.87 da Eplay24, a 1.85 da Eurobet, a 1.83 da Betsson.