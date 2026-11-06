Due Over e la spinta dell’Everton nella terzina del venerdì
Ascoli-Palermo e Tolosa-Strasburgo chiamano almeno tre reti, mentre a Liverpool la scelta premia il successo dei padroni di casa
Ascoli-Palermo
Il recente 3-1 sul Vicenza ha ribadito la capacità del Palermo di aumentare il ritmo e ribaltare una partita. La capolista affronta però una delle avversarie più solide del torneo: l’Ascoli ha subito soltanto sei gol e arriva dallo 0-0 di Arezzo. L’Over 2,5 richiede quindi che la qualità offensiva rosanero e la risposta dei marchigiani prevalgano sull’organizzazione difensiva. È una selezione che punta su una gara capace di cambiare dopo la prima rete, con almeno tre gol complessivi e senza scegliere una vincente.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,62.
Tolosa-Strasburgo
Lo Strasburgo ha chiuso le prime nove giornate con diciassette gol fatti e diciannove subiti. Il recente 5-1 sull’Auxerre descrive il potenziale di una squadra capace di produrre molto, ma ancora discontinua. Fuori casa la fragilità è particolarmente evidente, con tredici reti incassate in cinque incontri. Il Tolosa, senza gol nelle ultime due gare, deve approfittarne per ritrovare concretezza. L’Over 2,5 permette di seguire questa lettura senza imporre una rete a entrambe: bastano almeno tre gol nel totale della partita.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,53.
Everton-Coventry
L’Everton torna davanti al proprio pubblico dopo il successo per 1-0 sul Newcastle. Nelle quattro gare casalinghe ha raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre il Coventry ha perso tre delle quattro trasferte disputate. A pesare è soprattutto il rendimento offensivo esterno degli ospiti, fermi a due reti. Il segno 1 valorizza questa differenza senza aggiungere condizioni sul numero dei gol. Anche un successo di misura sarebbe sufficiente, uno sviluppo compatibile con diverse vittorie ottenute finora dalla squadra di David Moyes.
Pronostico: 1, quota 1,70.
La terzina
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Ore 20:30, Ascoli-Palermo: Over 2,5, quota 1,62.
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Ore 20:45, Tolosa-Strasburgo: Over 2,5, quota 1,53.
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Ore 21:00, Everton-Coventry: 1, quota 1,70.
Moltiplicatore totale indicativo: x4,21.
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