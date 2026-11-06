Due Over e la spinta dell’Everton nella terzina del venerdì

Ascoli-Palermo

Il recente 3-1 sul Vicenza ha ribadito la capacità del Palermo di aumentare il ritmo e ribaltare una partita. La capolista affronta però una delle avversarie più solide del torneo: l’Ascoli ha subito soltanto sei gol e arriva dallo 0-0 di Arezzo. L’Over 2,5 richiede quindi che la qualità offensiva rosanero e la risposta dei marchigiani prevalgano sull’organizzazione difensiva. È una selezione che punta su una gara capace di cambiare dopo la prima rete, con almeno tre gol complessivi e senza scegliere una vincente.