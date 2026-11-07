Pronostico Napoli-Lazio, Gattuso a caccia del sesto successo in trasferta

La certezza è che la Lazio andrà alla sosta da prima della classe. Se in solitaria o in coabitazione, lo deciderà, in parte, Max Allegri . Alle 12.30 di domenica la squadra di Gattuso (grande ex) sfida il Napoli al Maradona, dove Politano e compagni cercano conforto dopo aver perso in rapida successione contro Juventus e Porto . Ecco quote e pronostico di Napoli-Lazio .

Comparazione quote: Napoli-Lazio Goal

Tra le mura amiche gli uomini di Allegri hanno conquistato tre vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare giocate tra Serie A e Champions. In classifica però il ritardo dalla capolista è notevole: ben 14 punti, così come 14 sono i gol segnati fuori casa da Isaksen e soci, sempre vittoriosi lontano dall’Olimpico.

Per il Napoli questa sfida presenta tante insidie anche se, come per Inter-Como, le quote “danno ragione” a chi ospita. La vittoria dei partenopei è proposta a 2.25 da Eplay24, Bwin e Snai. Il quinto blitz consecutivo della Lazio in casa del Napoli è tra 2.90 e 3.05.

La squadra di Allegri subisce gol da 7 partite di fila, la Lazio (anche senza capitan Zaccagni) ha le carte in regola per proseguire la sua striscia di partite con almeno una rete all’attivo che dura da inizio campionato. Al Maradona il Goal non dovrebbe tradire le attese e si può giocare a 1.60 su Eplay24, a 1.57 su Bwin e Eurobet.