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Pronostico Nottingham Forest-Manchester City, Maresca vuole ripartire dopo un doppio ko

I Ctizens non possono perdere altro terreno dall'Arsenal capolista
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

1 min

Pubblicato il 07.11.2026, 08:15

Nottingham-Manchester Citypronosticomaresca

Non capita spesso, e per questo fa notizia, ma il Manchester City viene da due sconfitte di fila in campionato (Aston Villa prima e Brighton, in casa, poi) e adesso insegue l’Arsenal capolista con 3 lunghezze di vantaggio.

Comparazione quote: Nottingham-Manchester City segno 2

Oggi (ore 18.30) l’undici di Maresca gioca a Nottingham contro la penultima della classe (solo 6 punti all’attivo di cui uno nelle ultime 5 partite) e la vittoria non dovrebbe sfuggire.

Il segno 2 è per giunta associato a una quota interessante, impossibile dunque trascurarlo. La vittoria di Haaland e compagni è proposta a 1.70 da Eplay24, a 1.68 da Eurobet, a 1.67 da BetFlag.

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