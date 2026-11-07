Torino e Stoccarda promettono reti, il City cerca il riscatto

Torino e Lecce hanno chiuso con entrambe le squadre a segno tre delle rispettive ultime cinque partite di campionato. I granata hanno subito dieci reti nelle cinque gare interne, mentre i salentini ne hanno segnate sei e incassate nove nelle cinque trasferte. Sono soprattutto le difficoltà nel proteggere la propria porta a orientare verso il Gol. Il Lecce resta discontinuo in attacco e deve fare i conti con diverse assenze, ma il Torino non ha ancora mostrato una tenuta casalinga tale da escludere la rete ospite.

Pronostico: Gol a quota 1,66.

Stoccarda-Werder Brema

Il Werder ha prodotto almeno quattro reti complessive in quattro delle ultime cinque giornate: due 3-2 e due 2-2, prima del successo per 2-0 sull’Hoffenheim. Lo Stoccarda arriva dal 4-2 sul Leverkusen e deve gestire l’assenza di Stiller, oltre alle condizioni di Karazor. L’incrocio lascia spazio a una gara aperta, ma l’Over 3,5 richiede almeno quattro gol: un 2-1 non basta. L’assenza di Weiser nel Werder e la discontinuità offensiva dello Stoccarda sono i principali elementi contrari.

Pronostico: Over 3,5 a quota 1,78.

Nottingham Forest-Manchester City

Il Forest non ha ancora segnato nelle quattro partite casalinghe di Premier, dalle quali ha ricavato un pareggio e tre sconfitte. Il City ha invece vinto tre delle quattro trasferte di campionato, con nove reti realizzate e tre subite. La qualità offensiva degli ospiti sostiene il 2, pur dopo due sconfitte consecutive in Premier. Il successo europeo di Lipsia restituisce fiducia, ma lascia anche meno recupero rispetto al Forest: un fattore da considerare contro una squadra che cercherà di sfruttare ogni errore.

Pronostico: 2 a quota 1,70.

Riepilogo

Torino-Lecce, ore 15:00: Gol a 1,66 .

Stoccarda-Werder Brema, ore 18:30: Over 3,5 a 1,78 .

Nottingham Forest-Manchester City, ore 18:30: 2 a 1,70.

Moltiplicatore finale: 5,02.