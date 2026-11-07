Brighton per un altro successo, Monza e Firenze accendono il tris

Le ultime cinque gare di campionato del Monza e le ultime cinque dell’Atalanta hanno tutte prodotto almeno tre gol. Il dato trova riscontro nelle difficoltà difensive delle due squadre: i brianzoli hanno incassato otto reti nelle quattro partite interne, i bergamaschi nove nelle quattro trasferte. L’Over 2,5 appare più interessante del risultato finale , anche considerando le numerose assenze atalantine in difesa. Il Monza ha avuto più tempo per prepararsi; l’Atalanta arriva dall’impegno di giovedì e dovrà trovare energie anche per sostenere l’attacco.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,45.

Brighton-Brentford

Il Brighton ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare casalinghe, con 13 gol segnati e uno subito. I successi interni contro Arsenal e Crystal Palace sostengono la fiducia nei padroni di casa, reduci anche dalla vittoria sul campo del Manchester City. Il Brentford è però rimasto imbattuto nelle quattro trasferte, pareggiandole tutte. È il principale ostacolo al segno 1, insieme al minor recupero del Brighton dopo l’impegno europeo e alle assenze offensive, a partire da Mitoma.

Pronostico: 1 a quota 1,90.

Fiorentina-Juventus

La Fiorentina ha segnato e subito gol in tutte le ultime cinque giornate. Il 4-2 sul Sassuolo ha restituito fiducia all’attacco, senza risolvere i problemi di una difesa che al Franchi ha concesso undici reti in cinque incontri. La Juventus presenta numeri meno favorevoli al Gol, uscito una sola volta nelle ultime cinque di Serie A, e deve gestire assenze importanti come Yildiz, Thuram e Locatelli. La scelta punta sulla vulnerabilità viola e sul maggiore riposo dei padroni di casa, contro una Juve reduce da Alkmaar.

Pronostico: Gol a quota 1,52.

Riepilogo

Monza-Atalanta, ore 15:00: Over 2,5 a 1,45 .

Brighton-Brentford, ore 15:00: 1 a 1,90 .

Fiorentina-Juventus, ore 20:45: Gol a 1,52.

Moltiplicatore complessivo: 4,19.