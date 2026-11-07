Pronostico Torino-Lecce, Abate vuole ripartire dopo il ko di Frosinone
Il Monza in casa, Venezia e Udinese in trasferta. Per il Lecce, finora, sono queste le uniche vittorie centrate in campionato e tutte arrivate soltanto contro le ultime tre della classe. Oggi ai pugliesi tocca la trasferta di Torino contro i granata di Abate che in classifica sono 4 punti più sopra (13 gli uni, 9 gli altri) e sono reduci da un doppio ko per mano del Como prima (1-3) e del Frosinone (0-2) poi. Le due sconfitte toriniste sono arrivate dopo un poker di risultati utili (un pareggio a cui hanno fatto seguito 3 vittorie) che lasciavano ipotizzare un ulteriore balzo in classifica mentre invece è arrivata una frenata totale.
Comparazione quote: Torino-Lecce segno 1
Il Lecce, almeno sulla carta, sembrerebbe una buona occasione per ripartire anche se i salentini, avendo bisogno di punti per non rischiare di essere risucchiati in piena zona retrocessione, cercheranno di vendere cara la pelle. I giallorossi, vale la pena ricordarlo, finora non hanno mai pareggiato e, dopo aver fatto registrare l’X alla fine del primo tempo nella gara d’esordio, non hanno poi mai più chiuso i primi 45’ con un risultato di parità. I granata, anche per le quote, partono favoriti con il segno 1 in lavagna a 1.81 su Eplay24, a 1.80 su AdmiralBet e Snai. Un premio interessante che suggerisce di provarlo (magari in abbinamento con l’X all’intervallo).
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