Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, una sfida, mille duelli: Alvarez contro Lamine Yamal e...

La sconfitta nel Clasico non sembra aver lasciato strascichi in casa Barcellona . La capolista ha reagito alla grande facendone 6 all'Alaves, tenendo così a bada Atletico e Real , entrambe vittoriose la scorsa giornata di campionato. Ma gli esami, nel calcio come nella vita, non finiscono mai. Ecco infatti alle porte un altro big match: domenica sera (ore 21.00) al Metropolitano di Madrid va in scena un super Atletico-Barcellona . Ecco il pronostico della super sfida tra Simeone e Flick .

Comparazione quote: Atletico Madrid-Barcellona Goal+Over 2,5

L'Atletico Madrid (quattro vittorie e un pareggio in casa) proverà a scavalcare i blaugrana, che in trasferta hanno collezionato cinque vittorie su cinque. I Colchoneros possono vantare la miglior difesa del campionato, ospiti leader indiscussi in fatto di gol segnati. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match spettacolare, da Goal e Over 2,5. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.43 da Eplay24 e StarYes, a 1.45 da Snai. A qualcuno però potrebbe venire la (legittima) tentazione di guardare in direzione del pareggio, segno che manca nel ruolino di marcia del Barcellona. Occhi puntati sull'esito multi chance X primo tempo o X finale, reperibile a quota 2.00 su Eplay24 e Netwin, a 1.92 su Sisal.

Quote marcatori: occhio a Julian Alvarez

Ha passato un'estate da "prigioniero" dell'Atletico Madrid, dopo essersi di fatto promesso al Barcellona. Con le settimane il caso è rientrato e adesso Julian Alvarez è un punto di forza dell'Atletico secondo in classifica. Il gioiello argentino ha realizzato una sola rete in campionato ma occhio: in 9 presenze in carriera (tutte le competizioni comprese) contro il Barcellona, ha messo a segno 4 reti e fornito 2 assist. Un gol di Julian Alvarez in Atletico-Barcellona vale 3.00 per Eplay24 e Netwin, 2.55 per Vincitu.

Il Barça risponde a tono con la coppia-gol probabilmente più forte al mondo in questo momento. Riflettori puntati sul capocannoniere della Liga, Raphinha, 15 reti all'attivo. Un suo gol in qualsiasi momento dell'incontro è proposto al doppio della posta mentre la firma di Lamine Yamal (10 reti e 7 assist) sul match è quotata a 2.25.