Da Napoli a San Siro passando per Genova: tre sfide da Gol

La Lazio arriva al Maradona con sei vittorie consecutive in campionato e almeno due reti segnate in ciascuna delle ultime otto giornate. Il Napoli ha invece concesso tredici gol nelle ultime sei partite ufficiali, senza mantenere la porta inviolata. L’emergenza difensiva azzurra sostiene la possibilità di una rete ospite, mentre De Bruyne e Hojlund restano riferimenti importanti per la risposta dei padroni di casa. Il limite del Gol è la solidità della Lazio , che rende tutt’altro che automatico il contributo offensivo napoletano.

Pronostico: Gol a quota 1,57.

Genoa-Milan

Il Genoa ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato, comprese le tre più recenti, e affronta il Milan con una settimana di preparazione. I rossoneri arrivano invece dalla sconfitta europea contro il Ferencvaros, dopo aver battuto l’Inter nel derby. Il loro rendimento esterno in Serie A comprende due vittorie e tre pareggi, con entrambe le squadre a segno in quattro trasferte su cinque. Il ritorno previsto di Maignan rafforza la porta ospite, ma la fiducia del Genoa mantiene interessante il Gol.

Pronostico: Gol a quota 1,95.

Inter-Como

L’Inter ha segnato 17 reti nelle prime cinque partite casalinghe di campionato, subendone sette. Il Como ha trovato il Gol in cinque delle sei trasferte e dispone di riferimenti offensivi in ottima condizione, a partire da Nico Paz e Douvikas. L’assenza di Lautaro riduce le alternative nerazzurre, ma Thuram e Pio Esposito mantengono credibile la rete interista. I recenti successi europei confermano la capacità di entrambe di creare occasioni; resta da considerare la solidità del Como, capace di concedere poco nelle ultime settimane.

Pronostico: Gol a quota 1,44.

Riepilogo

Napoli-Lazio, ore 12:30: Gol a 1,57 .

Genoa-Milan, ore 15:00: Gol a 1,95 .

Inter-Como, ore 18:00: Gol a 1,44.

Moltiplicatore complessivo: 4,41.