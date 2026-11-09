Foggia-Barletta, torna il derby allo Zaccheria dopo 12 anni: il pronostico

Sono passati 12 anni dall’ultimo Foggia-Barletta andato in scena allo stadio Zaccheria. Stasera il derby pugliese torna d’attualità e mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Ecco il pronostico di Foggia-Barletta .

Comparazione quote: Foggia-Barletta segno 1

Intanto c’è da allontanarsi il prima possibile dalle zone medio-basse della classifica. Il Foggia dopo 12 giornate ha 15 punti, 3 in più rispetto al Barletta che nelle ultime cinque giornate ha messo da parte cinque punti. Nel periodo finito sotto la lente d’ingrandimento, il Barletta ha battuto solo il Picerno e fatto registrare ben cinque Under 2,5 consecutivi. Il Foggia è reduce dal rocambolesco 2-2 col Casarano, con gol del pareggio dei rossoneri arrivato all’ultimo respiro.

Contro un Barletta a secco di gol nelle ultime tre trasferte, sembra ragionevole dare fiducia al Foggia. Da provare il segno 1 dalla quota interessante: è a 2.16 su Eplay24, 2.15 su Sisal e Snai: In alternativa occhio alla combo 1X+Under 3,5, a 1.67 su Eplay24 e NetBet, a 1.57 su Sisal.