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Il Montenegro di Krstovic batte la Lettonia? Ecco cosa dicono le quote

Un successo permetterebbe alla nazionale di casa di ipotecare la promozione nella League superiore di Nations League
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

1 min

Pubblicato il 09.11.2026, 14:14

Montenegro-Lettoniapronosticoquote

Sempre giovedì e sempre in League C ma nel gruppo 2 si gioca anche Montenegro-Lettonia, testacoda del girone con l’undici slavo primo con 10 punti e quello baltico invece ultimo con un solo punto all’attivo (conquistato contro Cipro).

Comparazione quote: Montenegro-Lettonia No Goal

Il Montenegro all’andata ha vinto a Riga per 2-1 e, dopo aver vinto in trasferta, non sembra poter avere difficoltà a concedere il bis davanti ai propri tifosi, un bis che aprirebbe verosimilmente le porte alla promozione nella League superiore. Da provare non solo l’1 (quota 1.33) ma anche il No Goal, offerto a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da Bwin, a 1.55 da Planetwin.

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