Italia e Francia chiamano il Gol, difese protagoniste a Erevan e Wembley
Armenia - Cipro: la qualificazione passa da una partita attenta
Alle 18:00 l’Armenia ospita Cipro con la necessità di recuperare terreno in classifica. I padroni di casa arrivano però da due incontri senza segnare, lo 0-2 contro gli stessi ciprioti e lo 0-0 con il Montenegro. L’assenza di Eduard Spertsyan sottrae qualità alla rifinitura e rende più complicato trovare soluzioni contro una difesa schierata. Cipro può invece gestire il vantaggio di tre punti sull’avversaria, sapendo che un pareggio sarebbe prezioso. L’Under 2,5 comprende risultati come 0-0, 1-0, 1-1 e 2-0, mentre un gol nei primi minuti potrebbe rendere la partita più aperta.
Pronostico: Under 2,5 a quota 1,70.
Italia - Francia: qualità offensiva e punti pesanti a Milano
Alle 20:45 gli Azzurri affrontano la Francia per difendere il secondo posto nel girone. L’Italia ha segnato nelle ultime tre partite della competizione, trovando la rete anche nell’1-1 dell’andata. La nazionale francese può contare sul ritorno di Mbappé e sul rendimento di Olise, ma deve fare i conti con alcune assenze in difesa, comprese quelle di Koundé e Kalulu. Il Gol permette di puntare sulla capacità di entrambe di trovare almeno una rete, senza scegliere la vincente. Resta il rischio di una gara controllata, considerando che alla Francia sarebbe sufficiente un pareggio per qualificarsi.
Pronostico: Gol a quota 1,55.
Inghilterra - Croazia: inglesi solidi, ospiti con meno alternative davanti
A Wembley, sempre alle 20:45, l’Inghilterra cerca continuità dopo tre partite consecutive del girone senza subire reti. La Croazia deve rinunciare a Kramarić e Ivanović, due assenze che riducono le alternative offensive. Il precedente 7-0 evidenzia la differenza mostrata nell’andata, senza rappresentare un risultato da attendersi nuovamente. La scelta è il No Gol, vincente se almeno una delle due nazionali chiude senza segnare. L’assenza di Guéhi nella difesa inglese invita comunque alla prudenza: una singola disattenzione o una palla inattiva possono incidere sull’esito.
Pronostico: No Gol a quota 1,78.
Riepilogo
- Armenia - Cipro: Under 2,5, quota 1,70.
- Italia - Francia: Gol, quota 1,55.
- Inghilterra - Croazia: No Gol, quota 1,78.
Moltiplicatore teorico complessivo: 4,69
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