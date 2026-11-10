Italia e Francia chiamano il Gol, difese protagoniste a Erevan e Wembley  

Armenia - Cipro: la qualificazione passa da una partita attenta

Alle 18:00 l’Armenia ospita Cipro con la necessità di recuperare terreno in classifica. I padroni di casa arrivano però da due incontri senza segnare, lo 0-2 contro gli stessi ciprioti e lo 0-0 con il Montenegro. L’assenza di Eduard Spertsyan sottrae qualità alla rifinitura e rende più complicato trovare soluzioni contro una difesa schierata. Cipro può invece gestire il vantaggio di tre punti sull’avversaria, sapendo che un pareggio sarebbe prezioso. L’Under 2,5 comprende risultati come 0-0, 1-0, 1-1 e 2-0, mentre un gol nei primi minuti potrebbe rendere la partita più aperta.