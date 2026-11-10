Montenegro e Bielorussia cercano reti, a Tirana pesa la classifica  

L’Albania guida il raggruppamento con nove punti, due in più di Finlandia e Bielorussia. Il confronto di Tirana può quindi cambiare gli equilibri della classifica e suggerisce attenzione nella gestione del possesso e delle transizioni. I padroni di casa non dispongono di Broja, mentre i finlandesi ritrovano Antman e Skyttä. La scelta dell’Under 2,5 si basa sull’attesa di una partita equilibrata, nella quale perdere avrebbe un peso rilevante. Il precedente 2-1 per la Finlandia rappresenta però un segnale da considerare: non è una sfida da interpretare come automaticamente povera di reti.

Pronostico: Under 2,5 a quota 1,60.

Montenegro - Lettonia: i numeri sostengono la ricerca del terzo gol

Il Montenegro ha superato la soglia delle due reti complessive in tre delle quattro gare disputate nel girone. Nelle tre vittorie ha sempre segnato almeno due volte, compreso il 2-1 ottenuto in Lettonia. Gli ospiti, dal canto loro, hanno incassato due gol in tre delle quattro giornate. L’Over 2,5 segue questi riscontri e lascia aperta anche la possibilità che siano entrambe le squadre a contribuire al totale. Il rischio principale è una vittoria amministrata dai padroni di casa: un eventuale 2-0 sarebbe sufficiente sul piano sportivo, ma non per questa selezione.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,72.

San Marino - Bielorussia: ospiti alla ricerca di punti per la promozione

Le quattro partite disputate da San Marino nella competizione hanno sempre prodotto almeno tre reti complessive. La Bielorussia ha vinto il confronto d’andata per 4-0 e resta in corsa per le prime posizioni del gruppo. L’Over 2,5 permette di seguire la differenza tecnica senza aggiungere il vincolo della vittoria ospite: anche una rete sammarinese contribuirebbe al raggiungimento della soglia. La Bielorussia ha però segnato poco contro le altre avversarie del girone. Per questo uno 0-2 resta un risultato plausibile e costituisce il principale ostacolo alla giocata.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,60.

Riepilogo

Albania - Finlandia: Under 2,5, quota 1,60.

Montenegro - Lettonia: Over 2,5, quota 1,72.

San Marino - Bielorussia: Over 2,5, quota 1,60.

Moltiplicatore teorico complessivo: 4,40.