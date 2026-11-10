Pronostico Slovacchia-Isole Far Oer, l'1 paga poco e allora...

L’altra partita riguarda invece il gruppo 3 dove la Slovacchia, 10 punti, ha pressoché raggiunto l’obiettivo promozione anche se la matematica non gli permette ancora di festeggiare. Paradossalmente il rischio aggancio (più teorico che pratico) viene dalle Isole Far Oer, proprio l’avversario di venerdì, che ha solo 4 punti in classifica ma èl’unica nazionale che è riuscita a pareggiare con la Slovacchia (1- 1) e che risulta ancora imbattuta perché ha pareggiato anche tutte le altre tre gare fin qui disputate.