Scozia-Macedonia del Nord, quote ok per McTominay e compagni

L’altro match del gruppo 1 della League B di Nations League , in programma sempre venerdì sera, è Scozia-Macedonia del Nord (l’undici slavo è ultimo con zero punti e zero reti realizzate!). Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: Scozia-Macedonia del Nord 1+Over 2,5

La Scozia scende in campo con un orecchio alla sfida di Maribor facendo il tifo per la Svizzera perché, in caso di vittoria elvetica, la Slovenia resterebbe a 7 punti e, almeno per il momento, ci sarebbe l’aggancio al secondo posto (la Slovenia è comunque avanti negli scontri diretti). Poi, nell’ultimo turno, ci vorrebbe un miracolo visto che McTominay e compagni affronteranno la Svizzera (che però dovrebbe essere già promossa) mentre la Slovenia se la vedrà con la Macedonia del Nord.

Questo, però, si vedrà dopo... intanto per la nazionale scozzese ci sono da prendere i 3 punti in palio venerdì. Operazione possibile con l’Over 2,5 da abbinare al segno 1. La combo 1+Over 2,5 si gioca a 1.70 su Eplay24 e NetBet, a 1.75 su Sisal.